Centenars de persones es manifesten contra el Pla de Ponent a Gavà

Centenars de persones s'han s'han mobilitzat de nou per denunciar la destrucció de la darrera pineda litoral de Gavà (així ho anuncien els promotors) i la construcció de 225 habitatges a un mínim de 750.000 euros (5 habitatges protecció a construir en altres llocs)

La darrera Pineda litoral de tota l'Àrea Metropolitana, a tocar del mar, una Pineda de rere duna, amb molt bon estat de conservació serà properament tallada per construir 225 habitatges de Luxe gràcies a l'Ajuntament de Gavà

La promotora ARBELA amb un fons d'inversió internacional construirà 225 habitatges (a partir de 750.000€) eliminant la pineda documentada des del SXVI i té el cinisme de anunciar que "Viviendas comprometidas con la regeneración y protección del Entorno".

El Pla de Ponent que implica impermeablitzar més de 70hectàrees amb ciment, asfalt i voreres per damunt de la C-32 empitjorarà encara més la inundabilitat de Gavà i Castelldefels.

Cal remarcar que Gavà ha estat un dels municipis declarats com a zona greument afectada amb motiu de la DANA del 28 d'octubre al 4 de novembre. "Doncs, si us ha perjudicat, ja podeu sol·licitar les ajudes del Govern central" apunta la Plataforma en contra del Pla de Ponent.

‼️Més de 100 persones🙏 ens hem manifestat a Gavà mar per ❌ Denunciar la destrucció de la darrera pineda litoral de Gavà (així ho anuncien els promotors) ❌ Denunciar la construcció de 225 habitatges a un mínim de 750.000 euros (5 habitatges protecció a construir en altres llocs pic.twitter.com/PTrNmnIxv6

❌ Denunciar la construcció en zona inundable per perill de crescuda nivell del mar per canvi climàtic i risc d'inundació de zones deltaiques per DANAs

❌Denunciar la voracitat constructora de l'Ajuntament de Gavà que destrueix el medi ambient a llevant Mar i al Pla de Ponent pic.twitter.com/pcBsJZu4lw