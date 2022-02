En defensa del territori

Ecologistes presenten una demanda de nul·litat al Pla de Ponent de Gavà

Aquest migdia, membres de la Plataforma contra el Pla de Ponent han lliurat a l’Ajuntament de Gavà una instància per demanar la nul·litat de ple dret del projecte urbanístic perquè asseguren que “incompleix fins a 16 preceptes normatius”.

L’advocat Eduard de Ribot, que representa els interessos d’aquest col·lectiu ha manifestat a El Burguers Digital que “el pla implica urbanitzar 186 hectàrees, la construcció de 4.896 habitatges, 12.000 nous habitants i la destrucció de 12.400 arbres i vulnera el deure i les directives europees de preservar els terrenys amb valors naturals, forestals i la flora i fauna, així com la connectivitat biològica, i infringeix tant la llei d’urbanisme vigent, com la Llei Forestal de Catalunya de 1988, que prohibeix de manera explícita construir en boscos, i té el deure de classificar-los com a sòl no urbanitzable”.

Ribot diu també que “el projecte vulnera la prohibició d’urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20% i infringeix el deure que les zones verdes i espais lliures siguin funcionals i aptes pel gaudi públic” i també assegura que “la zona està afectada per riscos naturals, ja que el pas de la Riera dels Canyars fa que sigui terreny inundable”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">El projecte d'urbanització del Pla de Ponent infringeix la Llei Forestal de Catalunya, la llei d'urbanisme, l'obligació de respectar zones inundables, la de no urbanitzar zones amb pendents de més del 20%, la construcció en un corredor biològic i la Directiva Hàbitats de la UE <a href="https://t.co/bQabVe4w6S">pic.twitter.com/bQabVe4w6S</a></p>— SOSBaixiLH #MoratòriaBaixLloiLH (@BaixiLh) <a href="https://twitter.com/BaixiLh/status/1493210622946951174?ref_src=twsrc%5Etfw">February 14, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>