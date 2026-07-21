El Sindicat d'Habitatge Socialista atura un autobús turístic a la Barceloneta per denunciar la turistificació i reclamar l'expropiació del Bloc Balboa

La secció local de Ciutat Vella del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha dut a terme aquest dimarts una acció de protesta a la Barceloneta, on ha aturat un autobús turístic per denunciar la turistificació del barri i l'expulsió progressiva del veïnat de classe treballadora.
L'acció s'emmarca en la campanya de suport al Bloc Balboa, un edifici on dotze joves afronten un procés de desnonament. El sindicat reclama que l'Ajuntament de Barcelona n'impulsi l'expropiació per destinar-lo a habitatge habitual i evitar que acabi en mans de l'especulació immobiliària o del negoci turístic.
Després d'aturar el vehicle, els activistes van llegir un manifest en què denunciaven que la Barceloneta s'ha convertit en un dels principals exemples de la pressió turística que viu Barcelona. Segons l'organització, la proliferació de pisos turístics, lloguers de temporada i negocis orientats als visitants està expulsant cada vegada més veïns i veïnes que no poden assumir l'encariment de l'habitatge i del cost de la vida.
«El que passa al Bloc Balboa no és un cas aïllat: és el futur que volen imposar a la Barceloneta. Un barri sense veïnes, convertit en un parc temàtic per al turisme», va denunciar el sindicat durant la protesta.
L'organització també assenyala directament el govern municipal de Jaume Collboni, a qui acusa de mantenir un model urbà que afavoreix la indústria turística i els interessos immobiliaris. Durant l'acció, el sindicat va preguntar públicament «amb qui està l'Ajuntament» i va qüestionar si el consistori defensa els drets del veïnat o els interessos vinculats al turisme i l'especulació.
El Sindicat d'Habitatge Socialista sosté que el cas del Bloc Balboa reflecteix una dinàmica estructural que afecta el conjunt de la Barceloneta: cada habitatge que deixa de tenir un ús residencial difícilment torna a estar disponible per al veïnat. Per aquest motiu, reclama l'expropiació de l'edifici, la seva rehabilitació i la destinació permanent a habitatge per als residents del barri.
La protesta s'inscriu en el creixent moviment de denúncia contra la turistificació de Barcelona i se suma a les mobilitzacions que, durant els darrers mesos, reclamen un canvi de model urbà que prioritzi el dret a l'habitatge, la permanència del veïnat i la preservació del teixit social dels barris més afectats per la pressió turística.