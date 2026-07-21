Les principals entitats del moviment independentista han presentat aquest dimarts la mobilització nacional de l'Onze de Setembre, que tornarà a celebrar-se de manera descentralitzada amb manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta. Amb el lema «HI SOC. HI SOM. Pel present i pel futur: INDEPENDÈNCIA», les organitzacions fan una crida a omplir els carrers per reivindicar que la independència continua sent l'única alternativa per afrontar els principals reptes polítics, socials i econòmics del país.
L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN defensen que Catalunya viu una etapa marcada per la manca de sobirania política, l'espoli fiscal, la crisi de l'habitatge, el deteriorament dels serveis públics, el col·lapse de les infraestructures i el retrocés dels drets lingüístics. Davant d'aquest escenari, les entitats sostenen que només la independència permetrà disposar de les eines necessàries per decidir el futur del país.
La mobilització repetirà el model descentralitzat estrenat fa dos anys. Barcelona, Girona i Amposta es convertiran en els tres grans punts de trobada de la Diada, amb els eixos simbòlics Present i Futur com a fil conductor. A Barcelona i Amposta, dues columnes diferenciades confluiran en un mateix punt final, mentre que a Girona aquests dos conceptes s'integraran en una única marxa. Les tres mobilitzacions culminaran amb actes polítics, i Girona i Amposta connectaran en directe amb Barcelona per seguir els parlaments centrals.
Les entitats expliquen que el bloc Present simbolitza la resposta als problemes que pateix avui el país, mentre que el bloc Futur representa la construcció d'una República catalana socialment més justa, amb plena sobirania política, econòmica i nacional. L'objectiu és tornar a situar la independència al centre del debat polític i recuperar la iniciativa des de la mobilització popular.
Durant la presentació, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, va fer una crida a la participació massiva. Segons va afirmar, totes les lluites que avui travessen el país —la defensa de la sanitat pública, l'educació, la llengua catalana, la pagesia, el territori, els drets socials o la llibertat nacional— comparteixen una mateixa arrel: la manca de sobirania.
En la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, va defensar la necessitat de "tornar a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat" i de situar novament la ciutadania mobilitzada al capdavant de la defensa dels drets col·lectius. Antich també va apel·lar a construir un projecte nacional compartit capaç d'incorporar nous sectors de la societat catalana.
El president de l'AMI, Salvador Coll, va reivindicar la independència com l'eina perquè els municipis disposin dels recursos necessaris per garantir serveis públics de qualitat. Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell de la República, Montserrat Rossell, va denunciar que l'espoli fiscal continua limitant la capacitat del país per fer les inversions necessàries.
Des de la Intersindical, el secretari general Sergi Perelló va remarcar que la independència també és una reivindicació de la classe treballadora, perquè ha de permetre millorar les condicions de vida i de treball de la majoria social. El president del CIEMEN, David Minoves, va posar l'accent en la defensa del català i va assegurar que la mobilització també servirà per reivindicar la llengua com a element de cohesió nacional i social.
Les sis entitats consideren que la Diada d'enguany ha de marcar un punt d'inflexió després d'uns anys de desmobilització. Per això fan una crida a convertir l'Onze de Setembre en una demostració de força popular que torni a situar el dret d'autodeterminació i la independència al centre de l'agenda política i interpel·li els partits independentistes perquè recuperin aquest objectiu com a prioritat.
La informació sobre els recorreguts, els horaris i els actes previstos es pot consultar al portal habilitat per l'organització de la Diada.