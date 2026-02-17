Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb

Un centenar de persones de la secció sindical de la SAREB de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) s’han concentrat davant la Conselleria de Territori a Barcelona per denunciar els desnonaments i les pujades de lloguer derivades del procés de traspàs dels habitatges de la SAREB a CASA47.
Segons les entitats convocants, la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 habitatges i, amb ells, milers de famílies residents. Així ho detalla l’informe “Dossier d’anàlisi sobre externalització d’habitatge públic: el cas de CASA 47”, segons l'informa elaborat pel moviment Plan Sareb la Confederación de Sindicatos de Inquilinas i la COSHAC.
Un model externalitzat i orientat al mercat
L’informe assenyala que la manca d’estructura pròpia de CASA47 ha servit de justificació per apostar per la gestió privada del parc públic. El resultat, denuncien, és un model que neix externalitzat i subordinat a lògiques empresarials
Els plecs de licitació prioritzen clarament els criteris econòmics: 78 dels 100 punts d’adjudicació corresponen a criteris econòmics, mentre que només 22 es destinen a criteris socials, limitats a aspectes com la gestió preventiva d’impagaments o enquestes de satisfacció.
Les entitats denuncien l’absència de reconeixement de drets col·lectius i sindicals per als arrendataris.
A més, el requisit de solvència econòmica afavoreix grans servicers immobiliaris com Aliseda, Anticipa Real Estate, Servihabitat, Haya Real Estate, Solvia o Altamira DoValue.
Pujades de lloguer i intents d’expulsió
Les organitzacions denuncien que, des que s’ha anunciat la creació de CASA47, les residents no han rebut informació clara sobre el futur dels seus habitatges. Mentrestant, asseguren que continuen els intents d’expulsió i els abusos per part de gestors vinculats a fons com Blackstone i l’empresa Hipoges.
També denuncien trencaments d’acords de regularització a la Comunitat de Madrid, reubicacions forçoses, talls de subministrament i la negativa a signar lloguers socials amb famílies en situació administrativa irregular.
Davant aquesta situació, exigeixen que abans de formalitzar el traspàs s’arxivin els procediments judicials per impagament o usurpació, es condonin deutes i es garanteixi la regularització de totes les ocupants “CASA47 ha de ser 100% pública”.
El moviment per l’habitatge reclama una gestió 100% pública i transparent del parc, rebutjant un model que consideren segregador i que exclou els sectors més empobrits. També demanen retirar els ingressos mínims com a requisit d’accés i garantir preus progressius i lloguers socials gratuïts. A Catalunya, la COSHAC defensa que la gestió del parc públic depengui directament de la Generalitat.
Noves mobilitzacions
El moviment per l’habitatge i el moviment de pensionistes han convocat mobilitzacions els dies 21, 22 i 23 de febrer davant la possible caiguda de l’“escut social”. A Barcelona, la Taula Sindicat d’Habitatge de Catalunya crida a mobilitzar-se el 28 de febrer sota el lema: “Prou excuses: els habitatges són per viure-hi!”
Les convocatòries coincideixen amb la votació al Congrés de la nova moratòria de desnonaments i amb el debat sobre la revalorització de les pensions, en un context de forta tensió social pel dret a l’habitatge.