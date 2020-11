En defensa del territori

Ecologistes en Acció de Catalunya exigeix retirar el Quart Cinturó dels pressupostos de l’Estat espanyol per al 2021

En el marc d’una crisi ecològica i climàtica gravíssima, amb la necessitat d’un canvi de paradigma en la relació amb el Planeta i de necessitats socials i mediambientals urgents, Ecologistes en Acció de Catalunya, membre de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), considera aberrant tornar a insistir en un projecte que ja era anacrònic quan aquesta plataforma es va constituir fa més de 25 anys.

En concret, el text proposa destinar quasi 13,6 milions d’euros per a 6,2 km de nova carretera de l’anomenada B-40 en el tram Olesa de Montserrat- Viladecavalls, a més d’una altra partida per a l’estudi informatiu del subtram Terrassa- Caldes de Montbui de la mateixa via.

Si li afegeix que les inversions destinades per a la seva alternativa realment sostenible, en aquest cas la xarxa de rodalies ferroviàries de Barcelona, són d’un ridícul espantós (201.210 euros), és evident que la promesa d’una nova normalitat socialment més justa i ambientalment més sana és queda en una pura mentida.

En conseqüència, Ecologistes en Acció de Catalunya exigeix als grups parlamentaris presents al Congrés de Diputats, especialment al grup Confederal d’Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, coimpulsor del projecte, i al grup Republicà, així com a les diputades de la CUP-PR, que presentin una esmena parcial en contra de que es destini cap partida a l’autopista B-40 (Quart Cinturó) i que pressionin a la majoria socialista per forçar-ne la retirada.

Aquesta és l’única posició que poden tenir espais polítics que han participat històricament de les reivindicacions de la CCQC, que s’han mostrat totalment contraris al Quart Cinturó i que es manifesten oposats a un model de mobilitat centrat en el transport privat contaminant, davant l’enèsima insistència en un projecte gestat en el tardofranquisme desenvolupista.

Ecologistes en Acció de Catalunya aprofita aquesta nota per denunciar que els pressupostos de l’Estat espanyol tornen a marginar la mobilitat sostenible en el Vallès i el Baix Llobregat i, per extensió, a tot el país, tot ignorant que aquesta s’ha de fonamentar en una inversió dirigida quasi totalment en la millora i expansió del transport públic, ferroviari i amb autobús.