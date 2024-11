La CCQC inicia un "micromecenatge" per portar el Quart Cinturó als tribunals

La Campanya Contra el Quart Cinturó ha iniciat aquest dimecres 20 de novembre una campanya de micromecenatge a través de la plataforma GOTEO per aconseguir els recursos econòmics necessaris per fer front als costos legals i judicials per aturar el projecte del Quart Cinturó. El projecte té com a objectiu aconseguir 17.000€ en la primera fase abans d’acabar l’any.

32 anys defensant el Vallès davant totes les instàncies

En un moment en que els governs de l’Estat i la Generalitat han signat el conveni per tirar endavant el Quart Cinturó i travessar tota la plana fins a La Roca del Vallès, cal que la Campanya estigui més forta que mai amb la màxima implicació de la ciutadania i les entitats.

Les afectacions sobre la salut pública, sobre el medi natural i sobre la sobirania alimentària que comportaria el Quart Cinturó en un territori tan amenaçat com el Vallès fan necessari posar novament tots els esforços per aturar aquesta infraestructura.

Durant 32 anys d’història la Campanya Contra el Quart Cinturó, a més a més de la tasca d’informar, de convocar mobilitzacions i de proposar alternatives de mobilitat sostenible, ha presentat nombroses al·legacions, recursos contenciosos administratius i jurídics amb resultats positius. Tots aquests procediments han reforçat la nostra repercussió social i la nostra legitimitat política i tècnica. Els darrers recursos en relació a la caducitat de la tramitació ambiental han tingut un efecte molt important en la tramitació del projecte fins a obligar-ne l’aturada. Ara, davant de l’amenaça, necessitem seguir reforçant aquesta línia de treball.