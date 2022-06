Infraestructures

La Crida per Sabadell se suma a la denuncia de la campanya contra el Quart Cinturó i exigeix responsabilitat als diferents governs que s’hi troben implicats

El Quart Cinturó és una infraestructura innecessària, anacrònica i una amenaça per la vida. Volem una mobilitat sostenible, que redueixi el consum de combustible fòssil i aquesta infraestructura no només no ens ajuda a això sinó que malmet una zona verda molt important com a pulmó del Vallès.

Demanem al Govern de la Generalitat, ara que el gobierno d’Espanya els ha passat la pilota, que desestimi aquest projecte de manera immediata i que es treballi en infraestructures sostenibles que no atemptin contra el territori, contra les espècies i l’ecosistema que ens envolta.

És una vergonya que Junts es vulgui vendre el país per un projecte caduc, i torni a garantir acords amb els quals els socialistes volen trencar el país, com ja els estan permetent fer a Sabadell i a la diputació.

La connexió Sabadell Terrassa no passa per més carreteres, sinó per més infraestructures públiques, competitives i de qualitat. Acabem ja amb l’amenaça que fa més de 30 anys que volta i que cada cop es menja una miqueta més de territori, i comencem a pensar en el que necessitem realment nosaltres, la nostra salut i el nostre ecosistema.