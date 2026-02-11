El vídeo dAmb el cor del Correllengua Agermanat supera les 15.000 visualitzacions en menys duna setmana

La peça, una obra col·lectiva que ha comptat amb la participació de més de vint artistes, s’ha convertit en un símbol de cohesió i compromís amb la llengua i la cultura. El projecte, impulsat pel coordinador general del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, ha implicat un llarg procés de creació en què també hi han participat el productor Juanjo Monserrat i l’enginyer de so Jaume Ballester, entre d’altres.
Fa només deu dies, Palma va acollir la Festa d’Escolta de la cançó a l’Espai Suscultura, un acte que va permetre presentar-la públicament i explicar-ne els detalls del procés creatiu. Aquella primera escolta ja va evidenciar l’interès que despertava la iniciativa, que ara s’ha traslladat també a les xarxes amb una resposta destacada del públic.
L’èxit a YouTube consolida Amb el cor com una de les propostes culturals més rellevants d’aquesta edició del Correllengua Agermanat i reforça la capacitat del projecte per connectar amb persones de diferents territoris a través de la música i la llengua compartida.