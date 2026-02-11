Llibertat.cat
El vídeo dAmb el cor del Correllengua Agermanat supera les 15.000 visualitzacions en menys duna setmana

L’èxit a YouTube consolida Amb el cor com una de les propostes culturals més rellevants d’aquesta edició del Correllengua Agermanat i reforça la capacitat del projecte per connectar amb persones de diferents territoris a través de la música i la llengua compartida.

11/02/2026 Llengua
El vídeo de la cançó Amb el cor, himne del Correllengua Agermanat, ha superat les 15.000 visualitzacions a YouTube en menys d’una setmana des de la seva publicació, una xifra que confirma l’excel·lent acollida del projecte arreu dels Països Catalans.

La peça, una obra col·lectiva que ha comptat amb la participació de més de vint artistes, s’ha convertit en un símbol de cohesió i compromís amb la llengua i la cultura. El projecte, impulsat pel coordinador general del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, ha implicat un llarg procés de creació en què també hi han participat el productor Juanjo Monserrat i l’enginyer de so Jaume Ballester, entre d’altres.

Fa només deu dies, Palma va acollir la Festa d’Escolta de la cançó a l’Espai Suscultura, un acte que va permetre presentar-la públicament i explicar-ne els detalls del procés creatiu. Aquella primera escolta ja va evidenciar l’interès que despertava la iniciativa, que ara s’ha traslladat també a les xarxes amb una resposta destacada del públic.

L’èxit a YouTube consolida Amb el cor com una de les propostes culturals més rellevants d’aquesta edició del Correllengua Agermanat i reforça la capacitat del projecte per connectar amb persones de diferents territoris a través de la música i la llengua compartida.

