"La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."

Bé, mira, en veritat no serà properament el judici perquè els jutjats van col·lapsats i potser encara ens trigarà dos anys més, la qual cosa és una tortura entre cometes, perquè nosaltres, els quatre, som prou forts i passem bastant de tot.
Per aquí esperar quatre anys de judici, que te demanin presó, que te demanin no sé què, és un atropellament, perquè no pots planificar res, ni si vols fer una feina o un projecte o tenir una família, clar, amb això. I sobre el tema caldes, és molt senzill, l'objectiu era entrar a dins i fer un boicot a la monarquia, rebentar l'acte, de manera no violenta però efectiva, i es va intentar infiltrar, de fet va haver-hi una manifestació, es va separar per tallar la carretera, es va tallar, res, deu minuts, quinze, es van fer fora, però quatre dels bit com vam intentar, vam aconseguir entrar al recinte i es van quedar 400 metres de l'acte, i així va ser com, en certa manera, vam estar molt a prop de l'objectiu, allà vam ser detinguts.
Vull dir, més vas veient el dia, algun va avançant, algun va vinguent, els manifestants. És tota una experiència, realment és bastant adrenalínic. Això d'estar portant manifestacions i actes, i també molt desgastant, l'obra també és això. Però bé, quan hi ha col·laboració i ànim i tot va bé, realment disfrutes. Si disfrutem i ens ho passem bé és que tot va bé.
Bé, quan vam arribar ens vam trobar un dispositiu policial i més el dispositiu el que ens va fer anar malament va ser l'orografia del terreny i va quedar molt diluït. Malgrat això, es va tallar la carretera en gairebé una hora, tres quarts d'hora. Sí, una hora perquè 15 militants no van aconseguir tallar la carretera.
Els van fer fora aviat i després hi havia un grup de deu o dotze persones, que van fer dos intents per entrar dins el recepte i rebentar l'acte monàrquic i al final ho vam aconseguir quatre i vam arribar a 400 metres d'on estava l'acte. Ho considerem un gran èxit però vam estar detinguts els quatre.
Ens han aplicat el Codi 385, si no recordo malament del Codi Penal, l'article 385. I clar, et demanen 4.000 euros en multa, entre mig any i dos anys a presó. És el tema repressiu, no són justos.
A més, pel tipus, si és aquest el delicte, ens hauríem d'haver arxivat la causa, perquè fem el mateix que els pagesos i taxistes, que és tallar carretera i tal. El perill de seguretat vial també ho fan ells, però nosaltres no ens apliquen el mateix.
I també ens han negat l'amnistia amb uns arguments totalment estúpids, per a tothom sap que nosaltres mereixem aquesta amnistia.
Jo, la gent jove, l'animaria, bàsicament, perquè estàvem desmotivats, un pel tema de les xarxes digitals, de tot el tema internet i mòbil que està adormint a la gent, és un problema mundial, només aquí a la joventut està tot.
És un drama que estiguin tan reprimits pel tema econòmic, perquè no poden independitzar-se i tot el que està passant, un tema laboral, i que la gent no es reboti i hi hagi un maig del 68, parlant clar.
Jo animo la gent jove a defensar-se, perquè s'han de defensar individualment i col·lectivament, perquè els poderosos són gent bastant malvada i ens aniran escanyant més.
I amb el tema independentista només he de dir que tranquil, que ja arribarà el moment que podrem sortir tots al carrer, la cosa està animant, està canviant, està anant al favor i tindrem una oportunitat per aconseguir la República Catalana.
Jo animo els joves a començar a mobilitzar-se, a treure el seu autoestima, el seu orgull, la seva ràbia i a participar en aquesta noble lluita.
El tema sempre és el mateix, aprofitar la repressió a favor nostre. O sigui, resumint, petar cada que rebem, hòstia que rebem, no només és una experiència que l'hem d'aprofundir i treure la seva lliçó, sinó és energia que hem de retornar com un boomerang.
Tu, de tot cop, de tot el que vagi en contra teu, s'ha d'aprofitar per regirar-ho i utilitzar-ho al teu favor. Aquesta és la lluita política i el seu màxim nivell.
Bé, jo això ho porto molt bé. Hi ha temes a la meva vida que ho porto pitjor, fatal, diguéssim. Però a nivell polític estic molt preparat pel tema repressiu, perquè ja tinc
molta experiència i sempre tinc molta resiliència a les agressions.
De fet, quantes més agressions, judicis i hòsties he rebut, més fort m'han fet. La repressió no serveix per a tothom. Sempre n’hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així.
Recordo que estava en Jordi Maria Tomàs “el SAS”, el grogui i el Miquel Casals, que van anar a encartellar amb cartolines. Teníem tan pocs recursos que van enganxar deu cartolines i poca cosa més.
Sembla que aquestes cartolines van tenir molt d'èxit perquè va venir bastanta gent al judici. Va ser un dia de victòria. La justícia espanyola es va portar una sorpresa aquell dia i n'estic molt content.
I hem portat aquesta herència que s'ha anat desenvolupant amb l'1 d'octubre i s'ha anat adaptant els temps.
Però es veu claríssimament el lligam que tenim als anys 80, perquè moltes accions que fem ara no violentes les plantegem, de fet, d'una manera molt similar a les que les fèiem abans. Es nota molt la influència.
L'únic cosa que puc dir és que és vergonyós. M'he sentit estorat, com incrèdul, del nivell de perversitat que arriba a tenir el senyor Illa. No m'imaginava aquest nivell. Ja sabia que era un histèric, una persona venjativa… Però això últim... és una manera de, a poc a poc, integrar-nos a les estructures de l’Estat espanyol.
És una altra manera d'anar diluint la Generalitat i que depenguem més de l'Estat. Una altra trama de l'espanyolització. Però no els ha sortit bé. Ja n’aprendran, ja.
I ja són 300 anys d'experiència de transmetre aquesta lluita i ara cada vegada estan més preparats. Cada vegada estem desenvolupant més estratègies que no importen la quantitat de gent sinó la qualitat de les persones i que aquesta qualitat atraurà la quantitat i que totes serà molt diferent que el que va passar a partir de l'octubre del 2017.
I un dels elements serà que els polítics els hem de tindre collats del poble, hem de buscar la manera que ells obeeixen els nostres dictats i que no deixar-los a autonomia per portar el tema perquè si no el desgavellen.
És tan fàcil com això, animar la gent, potenciar l'autoestima, potenciar la fe amb la victòria i l'esperit de lluita.