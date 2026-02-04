Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries

«A Catalunya es pot parlar de tot menys de la Caixa». Amb aquesta frase contundent, l’historiador i periodista Rafa Burgos obre “La Caixa”. Una història mai no explicada, la primera investigació crítica i integral sobre la Caixa, una de les institucions financeres més poderoses del país. Després de més de quatre anys de recerca, més de cent entrevistes i desenes d’arxius consultats, l’autor ofereix una radiografia completa del cos i l’ànima de l’entitat: una autèntica biografia del poder.
El llibre explica com una entitat que va néixer amb una llibreta d’estalvis de 29 pessetes ha arribat a controlar l’accionariat de nombroses empreses de l’IBEX 35 i a tenir presència en gairebé tots els sectors productius. Burgos ressegueix les connexions de la Caixa amb figures històriques, polítiques i culturals —de Francesc Cambó a Alfons XIII, de Puig i Cadafalch a Francesc Cabana, fins al comissari Villarejo— i mostra com la seva influència s’estén dels esports a la sanitat, passant per la música, el teatre, l’energia, el turisme, l’habitatge o els mitjans de comunicació.
La investigació també destapa algunes ombres: inversions en indústria armamentista i fracking, avantatges fiscals acumulats, l’escàndol de les participacions preferents i les primes úniques, o la relació amb la dictadura de Primo de Rivera, la II República i el franquisme. Tot plegat, amb un periodisme incòmode que posa sobre la taula per què fins ara ningú no s’havia atrevit a explicar aquesta història.
Del Portal de l’Àngel a la Diagonal, de la Via Laietana a la Verneda, de Peralada a Port Aventura, de Sicília a les Illes Caiman: el llibre és un viatge trepidant per les interioritats d’una institució que ha marcat —i condicionat— la vida econòmica, social i cultural del país. Amb més de 700 notes a peu de pàgina, Burgos interpel·la directament el lector: què amaguen les torres negres de la Diagonal? Per fi, “la Caixa” com mai ningú te l’havia explicada.
Un projecte col·lectiu
El projecte obre ara un micromecenatge de 30.000 euros per impulsar l’edició, la producció i la difusió del llibre, amb el suport d’una xarxa d’entitats aliades —cooperatives, associacions i col·lectius— que entenen l’obra com una eina col·lectiva de denúncia i de construcció d’alternatives més justes, transparents i arrelades al territori.
El volum el publica Pol·len Edicions, editorial cooperativa especialitzada en pensament crític i compromesa amb criteris d’ecoedició. Arrelada al Vallès Occidental, Vallès Oriental i Osona, treballa des de la sostenibilitat i la cooperació per impulsar obres que qüestionen, proposen i obren camins.
La presentació oficial tindrà lloc a Paral·lel 62 el 24 de març a les 18.30 h, amb una conversa entre la periodista Mònica Terribas i l’autor. L’acte comptarà amb una fila zero de personalitats destacades del país i diverses sorpreses.
Sobre l’autor
Rafa Burgos (1972) és historiador (UAB), periodista (UPF) i guia oficial de Catalunya. Ha col·laborat en mitjans com La Vanguardia, La Directa, El Crític, Betevé o RNE. Compagina la docència amb la investigació periodística i històrica. És autor de L’orgia diplomàtica. Ambaixadors i cònsols al descobert (2017) i Els amos del passeig de Gràcia. Una radiografia del poder (2019), entre altres obres.