Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Entitats ecologistes alerten que la Ronda Nord és un pas més cap al Quart Cinturó

En defensa del territori
Entitats ecologistes alerten que la Ronda Nord és un pas més cap al Quart Cinturó

Entitats ecologistes alerten que la Ronda Nord és un pas més cap al Quart Cinturó

02/12/2025 Territori

Diversos col·lectius denuncien que el projecte, presentat com una via per descongestionar Terrassa i Sabadell, respon en realitat a la voluntat de construir una autovia de gran capacitat fins a Granollers i reclamen una avaluació amabie.

Les entitats contràries al Quart Cinturó han alertat que la nova Ronda Nord, descrita oficialment com una infraestructura destinada a alliberar el trànsit de pas dels nuclis urbans de Terrassa i Sabadell, s’emmarca en la “voluntat mai amagada” del Ministerio i del Govern de la Generalitat de reprendre el projecte d’autovia de gran capacitat que ha d’unir Terrassa amb Granollers, duplicant de facto l’actual AP-7.

Segons aquests col·lectius, qualsevol actuació que impliqui una nova autovia hauria de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental completa, que inclogui l’anomenada “alternativa zero” i propostes que prioritzin el transport col·lectiu de persones i mercaderies. Només així —afirmen— es pot justificar quines millores infraestructurals són realment indispensables per preservar l’interès públic, reduir la contaminació i protegir el patrimoni natural.

Per a les entitats ecologistes, ni el Quart Cinturó ni la fragmentada i rebatejada Ronda Nord responen a aquests criteris. Recorden que el projecte no pot deslligar-se de les obligacions derivades de l’ordenació territorial del Vallès, ni pot ignorar els compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic, la necessitat de millorar la qualitat de l’aire o la prioritat de reforçar el transport públic.

“Ni un pam més de Quart Cinturó”, conclouen, advertint que la nova infraestructura obre la porta a la continuïtat d’un model viari “obsolet, contaminant i contrari als objectius ambientals actuals”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El govern de Sant Just Desvern rebutja personar-se en el cas de la violència policial
  2. Els sindicats deducació presenten un ultimàtum al Departament i anuncien noves jornades de lluita
  3. El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans
  4. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  5. 25 anys sense l'Antoní Massaguer
  6. Lamic, el germà
  7. Castelló per la Llengua commemora el 93è aniversari de les Normes de Castelló
  8. IAEDEN-Salvem lEmpordà denuncia que la finca de Garbet incompleix la normativa i restringeix laccés a un camí tradicional
  9. El Govern blinda 1.700 pisos com a parc públic en una victòria històrica de les llogateres
  10. Acte de lliurament del 18è Premi Helena Jubany
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid