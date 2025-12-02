Entitats ecologistes alerten que la Ronda Nord és un pas més cap al Quart Cinturó

Diversos col·lectius denuncien que el projecte, presentat com una via per descongestionar Terrassa i Sabadell, respon en realitat a la voluntat de construir una autovia de gran capacitat fins a Granollers i reclamen una avaluació amabie.
Les entitats contràries al Quart Cinturó han alertat que la nova Ronda Nord, descrita oficialment com una infraestructura destinada a alliberar el trànsit de pas dels nuclis urbans de Terrassa i Sabadell, s’emmarca en la “voluntat mai amagada” del Ministerio i del Govern de la Generalitat de reprendre el projecte d’autovia de gran capacitat que ha d’unir Terrassa amb Granollers, duplicant de facto l’actual AP-7.
Segons aquests col·lectius, qualsevol actuació que impliqui una nova autovia hauria de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental completa, que inclogui l’anomenada “alternativa zero” i propostes que prioritzin el transport col·lectiu de persones i mercaderies. Només així —afirmen— es pot justificar quines millores infraestructurals són realment indispensables per preservar l’interès públic, reduir la contaminació i protegir el patrimoni natural.
Per a les entitats ecologistes, ni el Quart Cinturó ni la fragmentada i rebatejada Ronda Nord responen a aquests criteris. Recorden que el projecte no pot deslligar-se de les obligacions derivades de l’ordenació territorial del Vallès, ni pot ignorar els compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic, la necessitat de millorar la qualitat de l’aire o la prioritat de reforçar el transport públic.
“Ni un pam més de Quart Cinturó”, conclouen, advertint que la nova infraestructura obre la porta a la continuïtat d’un model viari “obsolet, contaminant i contrari als objectius ambientals actuals”.