Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Lindependentisme torna a omplir els carrers de Barcelona

Crisi ferroviària
Lindependentisme torna a omplir els carrers de Barcelona

El col·lapse de Rodalies torna a situar el conflicte nacional al centre del carrer. Lluís Llach reclama als partits independentistes que provoquin un avançament electoral a Catalunya amb caràcter plebiscitari i llança un missatge clar a la societat civil: “enfortim-nos, organitzem-nos i alcem-nos de nou altra vegada."

08/02/2026 Drets i Llibertats

L’independentisme ha tornat a ocupar aquest dissabte el centre de Barcelona per denunciar el col·lapse estructural del servei de Rodalies i assenyalar la dependència de l’Estat espanyol com a origen del desastre. Milers de persones —30.000 segons l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i 8.000 segons la Guàrdia Urbana— han respost a la convocatòria impulsada per l’ANC i el Consell de la República sota el lema “Prou! Única via: independència!”.

La mobilització ha arrencat cap a les 12.15 h des del monument a Rafael Casanova i ha culminat a la plaça Sant Jaume, després de recórrer diversos carrers del centre de la capital. Desenes d’autocars han portat manifestants d’arreu del país, en una marxa marcada per la presència massiva d’estelades, pancartes contra la desinversió ferroviària i consignes independentistes.

Malgrat els intents de diluir la protesta amb convocatòries paral·leles sota el pretext de “no polititzar” el conflicte, l’ANC ha volgut deixar clar que el caos de Rodalies no és un problema tècnic ni conjuntural, sinó una conseqüència directa de dècades de desinversió, incompliments i abandonament per part de l’Estat espanyol. Per a l’entitat, la situació del servei ferroviari és una expressió més del fracàs de l’autonomisme i un argument clar a favor de la independència com a única solució real.

A la manifestació hi han participat la direcció de l’ANC, encapçalada pel seu president, Lluís Llach, així com el president del Consell de la República, Jordi Domingo, i el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich. La manifestació també hi va comptar militància de la CUP, Poble Lliure, Junts, ERC, La Forja, la Intersindical i l'Assemblea de Joves de l'ANC. A la capçalera de la marxa també hi ha assistit l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Durant el recorregut, els crits d’“Independència”, “Si voleu anar a l’hora, Espanya fora”, “1 d’Octubre, ni oblit ni perdó” o “Urquinaona ho tornarem a fer” han estat constants. Molts manifestants portaven cartells amb missatges com “Farts de Rodalies”, “Dependre d’Espanya mata” o “Mereixem trens de qualitat”, en una clara vinculació entre el col·lapse del servei i la subordinació política de Catalunya.

El pas de la manifestació per la Via Laietana, davant de la prefectura de la Policia Nacional, ha concentrat els moments de més tensió. En aquest punt s’han sentit crits de “Fora les forces d’ocupació” i “La policia tortura i assassina”, així com el llançament puntual de coets i pots de fum per part d’un grup reduït de joves. Malgrat aquests incidents, la mobilització ha continuat fins a la plaça Sant Jaume, on s’han fet els parlaments finals.

En la seva intervenció, Jordi Domingo ha denunciat el dèficit fiscal que pateix Catalunya i ha qualificat la relació amb l’Estat espanyol de “tracte colonial”. Ha assegurat que amb només dos anys dels recursos que marxen anualment del país es podria revertir completament la situació de Rodalies i ha remarcat l’impacte directe del col·lapse ferroviari en la vida quotidiana de la classe treballadora.

Per la seva banda, Lluís Llach ha carregat durament contra el Govern de la Generalitat i el seu president, Salvador Illa, a qui ha qualificat de “sucursalista, mentider i ineficient”. Llach ha denunciat la complicitat del govern autonòmic amb el deteriorament dels serveis públics i ha reclamat la retirada immediata del suport dels partits independentistes al PSC i al PSOE. En aquest sentit, ha exigit la convocatòria d’eleccions anticipades amb caràcter plebiscitari per retornar la paraula al poble català.

“La crisi de Rodalies no va només de trens”, ha conclòs Llach, “va de dignitat, de futur i de decidir si volem continuar sent tractats com una possessió colonial o reprendre el camí cap a la independència”.

 

 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Totes al carrer el 7 de febrer!"
  2. El migdia del 7-F: el sentit polític duna protesta
  3. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  4. LANC convoca un acte a Lledoners en suport a Pablo Hasél, cinc anys després del seu empresonament
  5. El migdia del 7-F concentra el gruix de la mobilització independentista
  6. Arles obre el cicle de les Festes de lÓs al Vallespir amb una gran participació popular
  7. El 7F, Poble Lliure reclama la independència per convicció i denuncia lautonomisme per responsabilitat
  8. El col·lapse d'un model ferroviari al servei del capital i la colonització
  9. Antoní Massagué i Mas (1947-2000)
  10. La cloenda de lexposició Xirinacs 1975. La força de la noviolència reivindica la vigència del seu llegat
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid