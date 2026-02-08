Lindependentisme torna a omplir els carrers de Barcelona

L’independentisme ha tornat a ocupar aquest dissabte el centre de Barcelona per denunciar el col·lapse estructural del servei de Rodalies i assenyalar la dependència de l’Estat espanyol com a origen del desastre. Milers de persones —30.000 segons l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i 8.000 segons la Guàrdia Urbana— han respost a la convocatòria impulsada per l’ANC i el Consell de la República sota el lema “Prou! Única via: independència!”.
La mobilització ha arrencat cap a les 12.15 h des del monument a Rafael Casanova i ha culminat a la plaça Sant Jaume, després de recórrer diversos carrers del centre de la capital. Desenes d’autocars han portat manifestants d’arreu del país, en una marxa marcada per la presència massiva d’estelades, pancartes contra la desinversió ferroviària i consignes independentistes.
Malgrat els intents de diluir la protesta amb convocatòries paral·leles sota el pretext de “no polititzar” el conflicte, l’ANC ha volgut deixar clar que el caos de Rodalies no és un problema tècnic ni conjuntural, sinó una conseqüència directa de dècades de desinversió, incompliments i abandonament per part de l’Estat espanyol. Per a l’entitat, la situació del servei ferroviari és una expressió més del fracàs de l’autonomisme i un argument clar a favor de la independència com a única solució real.
A la manifestació hi han participat la direcció de l’ANC, encapçalada pel seu president, Lluís Llach, així com el president del Consell de la República, Jordi Domingo, i el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich. La manifestació també hi va comptar militància de la CUP, Poble Lliure, Junts, ERC, La Forja, la Intersindical i l'Assemblea de Joves de l'ANC. A la capçalera de la marxa també hi ha assistit l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Durant el recorregut, els crits d’“Independència”, “Si voleu anar a l’hora, Espanya fora”, “1 d’Octubre, ni oblit ni perdó” o “Urquinaona ho tornarem a fer” han estat constants. Molts manifestants portaven cartells amb missatges com “Farts de Rodalies”, “Dependre d’Espanya mata” o “Mereixem trens de qualitat”, en una clara vinculació entre el col·lapse del servei i la subordinació política de Catalunya.
El pas de la manifestació per la Via Laietana, davant de la prefectura de la Policia Nacional, ha concentrat els moments de més tensió. En aquest punt s’han sentit crits de “Fora les forces d’ocupació” i “La policia tortura i assassina”, així com el llançament puntual de coets i pots de fum per part d’un grup reduït de joves. Malgrat aquests incidents, la mobilització ha continuat fins a la plaça Sant Jaume, on s’han fet els parlaments finals.
En la seva intervenció, Jordi Domingo ha denunciat el dèficit fiscal que pateix Catalunya i ha qualificat la relació amb l’Estat espanyol de “tracte colonial”. Ha assegurat que amb només dos anys dels recursos que marxen anualment del país es podria revertir completament la situació de Rodalies i ha remarcat l’impacte directe del col·lapse ferroviari en la vida quotidiana de la classe treballadora.
Per la seva banda, Lluís Llach ha carregat durament contra el Govern de la Generalitat i el seu president, Salvador Illa, a qui ha qualificat de “sucursalista, mentider i ineficient”. Llach ha denunciat la complicitat del govern autonòmic amb el deteriorament dels serveis públics i ha reclamat la retirada immediata del suport dels partits independentistes al PSC i al PSOE. En aquest sentit, ha exigit la convocatòria d’eleccions anticipades amb caràcter plebiscitari per retornar la paraula al poble català.
“La crisi de Rodalies no va només de trens”, ha conclòs Llach, “va de dignitat, de futur i de decidir si volem continuar sent tractats com una possessió colonial o reprendre el camí cap a la independència”.
Transport indigne, pagesia maltractada, comunitat educativa al límit, sanitàries col·lapsant, habitatge inaccessible, sous que no permeten viure, la llengua en estat crític, amenaça imperial... L'independentisme és la resposta a aquesta crisi. Organitzem-lo de nou per guanyar! pic.twitter.com/eFrT29prME— Blai (@blaitc) February 7, 2026
