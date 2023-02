En defensa de la Terra

Més de 4.000 persones a Sabadell rebutgen el Quart Cinturó

Aquest diumenge al matí, s’han aplegat més de 4.000 persones als carrers de Sabadell, amb 17 tractors, colles de cultura popular, nombroses organitzacions i persones a títol individual per donar suport a la Campanya contra el Quart Cinturó i les entitats que defensen el territori en una gran manifestació.

Des de diferents indrets del Vallès s’han organitzat trobades col·lectives per assistir-hi ja sigui a peu o en transport públic. També s’hi han sumat entitats i particulars que treballen per evitar altres macroprojectes que posen en perill el territori, com el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport, del col·lectiu ‘No ens vendreu la moto’ o contra els jocs olímpics d’hivern.

La crida comuna de totes les persones que han assistit a la manifestació és la defensa del territori davant de macroprojectes que no responen a les necessitats reals de la ciutadana i, sobretot, que atempten contra la biodiversitat i la integritat dels ecosistemes agraris i forestals que resten al Vallès.

La manifestació, que ha començat a la Plaça de la Creu Alta, ha omplert tot el recorregut fins a la plaça de l’Àngel, fent que des de la Plaça de les Dones del Tèxtil fos difícil ja avançar. També s’han omplert els carrers adjacents al recorregut per les mateixes persones que formaven part de la manifestació.

L’acte de cloenda ha comptat amb la lectura del Manifest que la darrera setmana han signat més de 1.000 persones i prop de 200 entitats, i les demandes que des de la Campanya i les entitats organitzants s’han posat de nou sobre la taula: “Exigim que desaparegui el Quart Cinturó de la planificació i que s’eliminin totes les reserves viàries urbanístiques del planejament. Només així podrem tenir la certesa de que mai no es construirà el Quart Cinturó“.

Així, entre les demandes que s’han fet han cridat contra el pressupost aprovat tant a l’estat espanyol com a l’acord de pressupostos a la Generalitat que posa el focus en la Ronda Nord definida al pla de mobiltat del Vallés. “Exigim que les partides pressupostàries incloses en els Pressupostos de l’Estat per al 2023, que comprenen estudis o inversions per aquest projecte, no s’executin i que deixin d’aparèixer als pressupostos dels anys següents. La Campanya demana que no es menteixi a la població amb el joc de la desinformació, que s’arxivi d’una vegada per totes la construcció de macroprojectes d’asfalt i que s’aposti per connexions reals ferroviàries, tant al Vallès com a la resta del país.

L’acte ha conclòs amb la participació d’algunes colles de cultura popular i vàries actuacions, entre elles la del cantant Joan Garriga de Dusminguet, que juntament amb els parlaments de la Campanya contra el Quart Cinturó i les entitats organitzants, han cridat que el Quart Cinturó i la Ronda Nord no es realitzarà.

La valoració de la Campanya ha sigut molt positiva, segons explica el seu portaveu, Toni Altaió qui ha remarcat que “no existeix consens social, ni polític per aquest projecte i que com avui s’ha demostrat, el que sí existeix és un rebuig al model de país que ens volen imposar, i que no permetrem. Des de l’organització popular, l’aturarem!”

“Exigim al govern de la Generalitat propostes per preservar la biodiversitat i per garantir una mobilitat sostenible al país. Menys asfalt i més transport públic de qualitat, accessible i assequible” ha conclòs el portaveu.