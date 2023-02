En defensa de la terra

Una trentena de tractors a la manifestació contra el quart cinturó a Sabadell

Més d'un miler d'adhesions al manifest de la plataforma CCQC que organitza la mobilitzacions en contra del projecte

La protesta, organitzada per la plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), rebrà manifestants provinents de diversos pobles de la comarca i també del Vallès Oriental.

A les Franqueses del Vallès començarà una marxa d’una trentena de tractors fins al punt d’inici de la manifestació, la plaça de la Creu Alta de la cocapital vallesana. Des de Terrassa, es preveu que un grup de manifestants recorri a peu l’N-150 fins a Sabadell. El manifest presentat per la CCQC aquest dimarts ja ha rebut més de 1.000 signatures de persones a títol individual i de col·lectius de la comarca.

La Plataforma també ha detallat en roda de premsa els objectius i el funcionament de la manifestació contra el Quart Cinturó convocada per aquest diumenge a Sabadell. Isidre Soler, portaveu de la campanya i vinculat a la formació local Entesa per Sabadell, ha destacat el suport de moltes entitats de la comarca que han organitzat autobusos des de diverses ciutats vallesanes per anar fins a Sabadell. “Preveiem una àmplia mobilització”, ha explicat Soler, perquè hi ha “un gran rebuig a aquesta autovia que acabaria de destruir el Vallès”.

La manifestació començarà a les 12.00 h a la plaça de la Creu Alta i acabarà a la plaça de l’Àngel, al Centre, on es farà l’acte final amb actuacions d’entitats de cultura popular i una actuació musical de Joan Garriga, cantant de Dusminguet. “És una manera festiva de mostrar el rebuig al Quart Cinturó i reivindicar el transport col·lectiu”, ha afegit el portaveu.

Soler ha estat taxatiu sobre el futur del projecte, afirmant que “el Quart Cinturó no es farà”, i que davant qualsevol intent els trobaran “al carrer i a la justícia”. En aquest sentit, ha apuntat que la B-40 és competència del govern espanyol i que la Generalitat “no pot posar cap euro per a fer-la”.

La CCQC va difondre dimarts un manifest de rebuig a l’acord d’impulsar el Quart Cinturó on ja s’hi han adherit més de mil persones i entitats. El text denuncia “la manca de propostes reals en mobilitat sostenible” i la “poca coherència” amb la situació d’emergència climàtica real”, ha explicat la portaveu Queralt Castañé.