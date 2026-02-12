El Correllengua 2026 homenatjarà Josep Maria Espinàs en el centenari del seu naixement

El Correllengua homenatjarà aquest 2026 l’escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, una de les figures cabdals de la cultura catalana contemporània. A les portes del centenari del seu naixement, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) anima entitats i municipis a sumar-se a la celebració i a reivindicar el llegat d’un autor que ha deixat una petja profunda en la literatura i el periodisme del país.
Nascut el 7 de març de 1927, Espinàs va ser novel·lista, cronista, articulista i un dels fundadors dels Els Setze Jutges, impulsors de la Nova Cançó. També és coautor, amb Jaume Picas, de la lletra del Cant del Barça, himne del Futbol Club Barcelona.
Una obra extensa i arrelada al territori
Entre la seva prolífica producció destaca la col·lecció de llibres de viatges “A peu per…”, formada per vint volums en què descriu recorreguts a peu per zones rurals poc turístiques —principalment de Catalunya— combinant l’observació del paisatge amb converses espontànies amb la gent del territori.
Llicenciat en Dret el 1949, va mostrar des de ben jove una clara vocació literària. El 1954 va guanyar el premi Joanot Martorell amb la seva primera novel·la, Com ganivets o flames. Al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos reconeixements, entre els quals el Premi Nacional de Cultura (1995), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2002), la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (2002) i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2015). El 2016 també va ser distingit als Premis Nacionals Joan Coromines de la CAL.
Espinàs és especialment recordat pels seus articles, publicats majoritàriament als diaris Avui i El Periódico, caracteritzats per una mirada irònica però afectuosa sobre la vida quotidiana. L’any 1986 va publicar El teu nom és Olga, un recull de cartes adreçades a la seva filla amb síndrome de Down, una obra de gran impacte emocional. Quatre anys més tard va iniciar la publicació de la seva Obra Completa a l’editorial La Campana, de la qual fou cofundador.
L’escriptor va morir a Barcelona el 5 de febrer de 2023, a l’edat de 95 anys.
Trenta anys de Correllengua
El 2026 coincideix amb el 30è aniversari del Correllengua i també amb els trenta anys de la CAL. Des del seu impuls a Catalunya l’any 1996, la iniciativa ha reconegut anualment figures rellevants per la seva contribució a la llengua i la cultura catalanes.
En l’edició anterior, el Correllengua 2025 es va dedicar a Mercè Rodoreda, una de les escriptores més universals de la literatura catalana. L’any passat, la campanya es va celebrar en un centenar de municipis, amb més de cinc-centes activitats destinades a promoure la llengua i la cultura catalanes arreu del territori.
Amb l’homenatge a Espinàs, el Correllengua 2026 reivindica una trajectòria literària i cívica marcada pel compromís amb el país, la llengua i la gent.