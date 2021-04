Infraestructures

La CUP Mollet presebta una moció per aturar el Quart Cinturó

Quart Cinturó. La CUP Mollet presenta una moció per aturar-lo

Laha presentat a registre de l’ajuntament una proposta de moció per tal que el consistori reclami al Govern de l’Estat la caducitat de l’expedient ambiental del projecte de l’autovia B40, altrament coneguda com el Quart Cinturó.

La formació independentista ha recordat que la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del Quart impulsat pel Ministerio de Medio Ambiente es va iniciar a principis d’octubre de 2018 i que tal i com estableix l’article 34.5 de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, és vàlid només durant dos anys.

Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet ha alertat que actualment el Ministerio “no pot posar l’estudi informatiu a informació pública sense aquest estudi d’impacte ambiental, perquè podria incórrer en delicte penal i en tot cas si el vol reactivar es veu obligat a reiniciar la tramitació del projecte”.

Compte ha explicat que la moció cupaire té l’objectiu que el consistori molletà “se sumi a d’altres ajuntaments del Vallès en la reclamació al Govern espanyol perquè declari la caducitat d’aquest expedient ambiental i per tant la paralitzi la seva tramitació i en aplicació estricta de les competències estatutàries en ordenació territorial i en mobilitat: activi el canvi de titularitat i les decisions sobre la viabilitat o no del uart inturo a favor del Govern de la Generalitat”, tal i com es va aprovar a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya el 2019.

El portaveu de la CUP Mollet, ha denunciat que “el Quart Cinturó és un projecte insostenible, caduc i sense consens, de gran impacte ambiental al territori del Vallès, que té els seus primers orígens a les per les autoritats franquistes i ha tingut durant molts anys el suport dels successius governs de la Generalitat de Catalunya i els seus grups aliats especulatius i que només ha estat aturat gràcies a la mobilització popular que s’ha mantingut activa i vigilant durant dècades”.

“Aturar el Quart Cinturó és també aturar altres agressions ambientals associades com la via Interpolar Sud i accessos vinculats, que entronquen amb la C-155 i impacten greument sobre el territori de Gallecs i també sobre espais agraris no urbanitzables propers Merdans o la riera Seca, agreujant encara més la fragmentació dels ja prou malmesos espais naturals que amb penes resisteixen a l’àmbit del Baix Vallès”, ha conclòs, Compte.

Per la CUP Mollet, “l’alternativa passa per prioritzar polítiques socialment avançades que prioritzin el transport col•lectiu i les infraestructures ferroviàries reiteradament reclamades per relligar els Vallesos, garantint la viabilitat ecològica i afavorint la conservació dels espais agroforestals i els corredors biològics del nostre territori”.