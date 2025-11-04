La Campanya Contra el Quart Cinturó denuncia que la Generalitat reactiva la B-40 sota el nom de Ronda Nord

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha denunciat “l’oposició frontal” a la decisió del Govern de la Generalitat de licitar la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte anomenat Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. La licitació, publicada el 30 d’octubre a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, té un pressupost d’1.255.198,59 euros (IVA inclòs) i preveu un termini de 18 mesos per redactar els estudis.
Segons la documentació del mateix Govern, la redacció haurà de tenir en compte els estudis informatius de 2009 i 2019 sobre el tancament de l’autovia orbital de Barcelona B-40, elaborats pel Ministeri de Foment, i adaptar-se a la normativa tècnica de carreteres de l’Estat. Per a la CCQC, aquest fet “confirma sense embuts” que el projecte és la reactivació del Quart Cinturó, més enllà “dels eufemismes” de la denominació Ronda Nord. “Allò que impulsen és un nou tram del Quart Cinturó. El Govern aposta per més infraestructures per al vehicle privat i s’allunya del canvi de model”, denuncia la plataforma.
La CCQC acusa el Departament de Territori de mantenir una política “negacionista envers el canvi climàtic”, impulsant infraestructures que faran augmentar les emissions en lloc de reforçar el transport públic. Recorden que aquesta línia és contrària als objectius del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) 2020–2026, que obliga a reduir el pes del vehicle privat i les emissions contaminants. Segons el darrer informe de seguiment, els objectius estan “molt lluny de complir-se”.
Recurs judicial en marxa
La plataforma ja va presentar el febrer passat un recurs contenciós administratiu contra el conveni entre l’Estat i la Generalitat (signat el novembre del 2024) que preveu la redacció i finançament del projecte. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va admetre el recurs a tràmit. La CCQC adverteix que la licitació ara anunciada podria quedar anul·lada si aquell conveni és declarat nul.
A més, el maig passat la plataforma va presentar un requeriment al Departament de Territori exigint la revisió del PEMV per orientar-lo a complir la legislació ambiental europea i catalana. La resposta rebuda és qualificada de “evasiva”, i també serà recorreguda.
La CCQC recorda que ja va aconseguir anul·lar tràmits previs del Quart Cinturó, com els estudis informatius del 2009 i 2019, i assegura que mantindrà les actuacions “fins enterrar definitivament el projecte”.
Suport ciutadà
Les accions legals es financen gràcies a una campanya de micromecenatge impulsada fa un any a la plataforma Goteo, que va recollir més de 20.000 euros procedents de 350 aportacions individuals i d’entitats. Segons la CCQC, aquesta resposta social demostra “la preocupació pel territori, la salut pública i el medi”. “Continuarem fins a aturar-lo. Fa 33 anys que frenem el Quart Cinturó, i ho continuarem fent”, conclou la plataforma.