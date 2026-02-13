Llibertat.cat
Drets i Llibertats

200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél

llibertat d'expressió
200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél

Més de dos-cents catedràtics i professors universitaris de 95 universitats i 25 països han signat una carta oberta per reclamar l’alliberament de Pablo Hasél coincidint amb els cinc anys del seu empresonament i per proposar-lo com a candidat al Premi Sàkharov, el guardó que atorga el Parlament Europeu en defensa dels drets humans i la llibertat d’expressió.

13/02/2026 Drets i Llibertats

Més de dos-cents catedràtics i professors universitaris de 95 universitats i 25 països han signat una carta oberta reclamant la llibertat del raper lleidatà Pablo Hasél i proposant-lo com a candidat al Premi Sàkharov, el guardó que concedeix el Parlament Europeu en reconeixement de la defensa dels drets humans i la llibertat d’expressió.

La campanya ha estat impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana, la sectorial de Persones Represaliades de l’ANC, la Comissió de la Dignitat i el col·lectiu Hasél Campaign Professors. També s’hi ha adherit el PEN Club Català, entitat internacional de referència en la defensa de la llibertat d’expressió i dels drets lingüístics.

Presentació pública a Barcelona

La carta ha estat presentada aquest divendres a Barcelona en una roda de premsa amb representants de les entitats promotores. Per part de l’ANC hi han intervingut el president Lluís Llach, el secretari nacional Toni Strubell i el coordinador de la sectorial de Persones Represaliades, Dani Carulla. També hi han participat Pilar Rebaque, portaveu de la Comissió de la Dignitat, i el professor Henry Ettinghausen, impulsor de Hasél Campaign Professors. A l’acte també hi ha intervingut la Plataforma Antirrepressiva de Ponent i de Barcelona.

Els signants, procedents d’Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania, denuncien l’empresonament de Hasél i en qüestionen els motius, tot recordant que va ser condemnat per suposades calúmnies contra la Corona i per una suposada apologia del terrorisme. La carta subratlla que la sentència va ser criticada per experts juristes i per organitzacions internacionals de drets humans, entre les quals Amnistia Internacional.

També es fa ressò de la repercussió internacional del cas, inclosa la portada que la revista musical Rolling Stone va dedicar a Hasél la primavera del 2025.

Candidat al Premi Sàkharov

La carta argumenta que Hasél és un candidat idoni per al Premi Sàkharov per dos motius principals: el coratge i la resiliència mostrats durant cinc anys d’empresonament, i la seva defensa de la llibertat d’expressió i dels drets humans.

En el text, els professors signants emplacen tant el govern espanyol com el govern català a prendre mesures per posar fi “immediatament” a l’empresonament del raper.

Durant la seva intervenció, Henry Ettinghausen va recordar que l’ONU havia qüestionat que el delicte atribuït a Hasél tingués cabuda en el Codi penal d’una societat democràtica. Per la seva banda, Lluís Llach va tancar l’acte amb una declaració contundent:

“Exigim l’alliberament de Pablo Hasél, no com a penediment, sinó com a demostració que som una societat que intenta ser civilitzada.”

