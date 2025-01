Infrastructura

La Campanya contra el Quart Cinturó aconsegueix 20.000€ per portar el projecte als tribunals i "aturar aquesta lesiva infraestructura"

El passat 20 de novembre la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) va iniciar una campanya de micromecenatge mitjançant la plataforma GOTEO amb l’objectiu d’aconseguir els recursos econòmics necessaris per a fer front als costos legals i judicials de portar el projecte del Quart Cinturó als tribunals. Properament donarem a conèixer les primeres actuacions que encetarem com a resultat d’aquestes aportacions econòmiques

En escassos 40 dies s’ha implicat un total de 343 mecenes i s’han assolit 19.990 € (18.908 a través del GOTEO i 1.082 directament a la CCQC). Les persones i les entitats que hi han col·laborat podran rebre una de les 17 recompenses previstes que es distribuiran durant el mes de març.

La CCQC agraeix aquesta implicació i celebra el fet d’haver assolit abastament l’objectiu inicial com una mostra més de la preocupació social i política per les nefastes conseqüències que ocasionaria aquesta autopista en cas de construir-se. Una preocupació i un rebuig que persisteix al llarg dels 33 anys de lluita per evitar-la i donar alternatives al model territorial i de mobilitat.

Tal i com es va anunciar, els diners seran destinats a finançar els estudis tècnics i els costos jurídics i d’assessorament legal per portar el Quart Cinturó als tribunals que s’iniciaran properament.

Tot i la finalització de la campanya del Goteo es podran continuar fent aportacions a través de l’ADENC que actua com a entitat referent de la Campanya, seguint les indicacions que es poden trobar al seu web: https://adenc.cat a l’apartat Fes un donatiu.

Finalment, agraïm la implicació de col·lectius i entitats en el mecenatge:

Casal Popular La Revolta (Palau-solità i Plegamans), Grup de Natura del Club Muntanyenc de Sant Cugat, Crida per Sabadell, CUP Palau-solità i Plegamans, ASAASA - Defensem l'Alta Segarra, Asociación CERCA, APMA GARRA, EDC de VILANOVA i la Geltrú, Ecologistes en Acció de Catalunya, Col·lectiu Eixarcolant, Secció sindical CGT de l'Ajuntament la Llagosta, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), Associació Cultural La Sèpia Verda, Centre Cultural de Marata, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, IPCENA, Associació Independents Esquerra Santa Eulàlia de Ronçana, Catalunya en Comú, la Llançadora, Entesa per Sabadell i l’ADENC.