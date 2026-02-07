Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur

La cançó funciona com una declaració d’intencions: els MC del projecte expliquen qui són, d’on venen i cap a on volen anar, tant en l’àmbit personal com col·lectiu. El català hi apareix com a eina reivindicativa i identitària, no només com a llengua d’expressió artística sinó com a posicionament ferm dins l’escena musical.
Nascut entre Lleida i Tarragona fa explícit el vincle amb el territori i amb l’Espluga de Francolí, origen emocional i motor creatiu del projecte. Musicalment, tot i partir del rap, Llengua Morta trenquen esquemes amb una tornada molt marcada i una obertura a noves sonoritats. El tema ha estat coproduït amb Albert Cortasa i gravat a Alcoletge, combinant sons orgànics i electrònics.
El llançament arriba acompanyat d’un videoclip dirigit per Sanmisergi, rodat pels carrers de l’Espluga, que reforça visualment l’arrelament i el discurs del grup. Amb aquesta primera peça, Llengua Morta deixen clar que estem davant d’un projecte amb discurs, arrel i ambició, cridat a tenir recorregut dins el panorama musical en català.
El seu àlbum debut, Plorant roselles, cantant desastres, inclourà 10 cançons íntegrament en català, on conviuen temàtiques socials, introspectives i narratives generacionals amb una producció fresca i contundent.
Flakka presenta “Antonella”, una nova canonada de rumba urbana
El músic santsenc Flakka ha publicat Antonella, un single de rumba urbana que serveix d’avançament del seu àlbum debut PAU, previst per al 13 de febrer. Amb producció de MLR Sound i una destacada línia de baix de Pablo Donaire (Lia Kali), la cançó actualitza la tradició del ventilador amb elements digitals i orgànics, donant forma a una rumba del segle XXI directa i ballable.