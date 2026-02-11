Poble Lliure denuncia el silenci còmplice davant els casos de transfuguisme vinculats a Aliança Catalana

Poble Lliure ha denunciat públicament la “inacció premeditada” de PSC, ERC, Junts i els Comuns davant els recents casos de transfuguisme polític a Santpedor i Berga, que han beneficiat Aliança Catalana.
Segons Poble Lliure, els partits signants del conegut “Pacto contra el Transfuguismo” han optat pel silenci davant una estratègia que, asseguren, permet a la formació d’extrema dreta “assaltar institucions sense haver passat per les urnes”. L’organització considera que aquest silenci respon a “interessos electorals” i a un càlcul polític que espera que el creixement de la ultradreta perjudiqui els rivals.
En el cas de Santpedor, el número nou de la llista de Junts a les municipals del 2023 ha acabat entrant al consistori com a regidor no adscrit després de sis renúncies consecutives dins la candidatura i posterior vinculació amb Aliança Catalana. A Berga, una regidora que es va presentar com a independent ha abandonat el seu grup i s’ha erigit en cap de llista de la mateixa formació per a les pròximes municipals.
Per a Poble Lliure, aquests fets “no són anecdòtics”, sinó que formen part d’una estratègia calculada per obtenir altaveus institucionals sense suport directe de les urnes. L’organització critica que cap dels partits que van signar el pacte contra el transfuguisme haja activat mecanismes per denunciar o revertir aquestes situacions.
En aquest sentit, Poble Lliure exigeix a PSC, ERC, Junts i Comuns que “desempolsin i apliquin” el pacte subscrit i que abandonin el que consideren una actitud de passivitat davant l’avenç de l’extrema dreta. També qüestionen l’efectivitat del denominat “cordó sanitari” si no va acompanyat de mesures concretes per impedir pràctiques que, segons denuncien, debiliten la democràcia local.