StopAgroparc denuncia una ofensiva judicial dAmetller Origen contra lecologisme combatiu del Penedès

Segons ha fet públic la plataforma, Ametller ha iniciat demandes de conciliació prèvies a una querella criminal per injúries i calúmnies contra activistes de Naturalistes de Gelida i del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – Ecologistes de Catalunya, dues organitzacions amb una llarga trajectòria en la defensa del territori i integrades a StopAgroparc.
Des de la plataforma denuncien que no es tracta d’un conflicte personal, sinó d’un atac directe a la llibertat d’expressió i al dret de la ciutadania a defensar el territori davant d’un macroprojecte que consideren profundament agressiu amb l’espai natural i agrari del Penedès.
Criminalitzar la protesta per tapar l’agressió ambiental
StopAgroparc recorda que la seva tasca de denúncia contra l’Agroparc d’Ametller Origen s’estén des de l’any 2016 i s’ha fonamentat sempre en arguments tècnics, ambientals i legals. En aquest sentit, consideren extremadament greu que l’empresa haja optat per la via judicial contra persones concretes en lloc de donar resposta als advertiments ambientals reiterats.
L’any 2025 ha suposat un punt d’inflexió, amb el pas de les promeses sobre el paper a afectacions directes sobre el terreny, com grans moviments de terres i la destrucció del camí de la Talaia, amb un impacte crític sobre l’hàbitat de l’àliga cuabarrada i sobre connectors ecològics essencials que uneixen les serralades litoral i prelitoral de la vegueria del Penedès.
Acció legal i mobilització sostinguda
Tot i que les demandes fan referència a unes publicacions a Instagram del 18 d’octubre de 2025, les entitats remarquen que la seva acció va molt més enllà de la denúncia comunicativa. Actualment, StopAgroparc manté dos procediments contenciosos administratius oberts contra el projecte, exercint el dret a l’acció pública.
A més, s’han presentat denúncies davant la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d’Esquadra i davant la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona per possibles delictes ambientals, destrucció d’hàbitats protegits i presumpte incompliment de mesures cautelars.
Dècades de defensa del territori
Les entitats afectades subratllen que mai no havien patit una ofensiva d’aquest nivell. El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, nascut el 1986 arran dels grans incendis forestals, acumula prop de quatre dècades de defensa ambiental. Naturalistes de Gelida, activa des de 2021, ha estat clau en la protecció de la biodiversitat local i dels corredors ecològics.
“No ens deixarem intimidar”
La plataforma ha deixat clar que no farà cap pas enrere. “Ni Bosc Verd, ni Naturalistes de Gelida, ni Unió de Pagesos, ni la resta d’entitats adherides deixarem de denunciar l’agressió al territori”, afirmen. Consideren que aquestes accions judicials pretenen desviar l’atenció de l’emergència ambiental real que es viu a Gelida.
En aquest context, el desembre passat es va activar una campanya de micromecenatge per protegir les àligues de Gelida, que ja ha recaptat més de 12.000 euros gràcies a 131 aportacions, mostrant un ampli suport social a la defensa del territori.
StopAgroparc compta amb el suport de nombroses organitzacions socials, agràries i ecologistes d’arreu del país, entre elles Unió de Pagesos, SOM Penedès, ICRA, Parem lo CAT-Sud i la Federació Ecologista de Catalunya.