Mobilitzacions a Sabadell, Terrassa i Granollers contra el Quart Cinturó

Tornen els els lemes 'No al Quart Cinturó, defensem el Vallès'i els t crits com ara 'No, no, no al Quart Cinturó' i reclamen més inversió per millorar la xarxa ferroviària. També recollim les protestes davab de la seu de PSC de Barcelona del passat dijous contra l'ampliació de l'aeroport, al quart cinturó i als macroprojectes, com el HardRock, que creen precarietat laboral.