Joves de Mallorca per la Llengua anuncia el retorn de lAcampallengua el 2026

Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat que l’any 2026 tornarà a celebrar-se l’Acampallengua, una de les principals cites de mobilització juvenil en defensa de la llengua catalana a Mallorca. L’anunci es va fer públic aquest dissabte al vespre en el marc de la Nit de la Cultura de l’Obra Cultural Balear, mitjançant un vídeo de fort contingut simbòlic i reivindicatiu.
La nova edició tindrà lloc els dies 11 i 12 d’abril de 2026 i serà la quinzena Acampallengua, un cap de setmana que combinarà activitats culturals, música, espais de debat, acampada i acció política en defensa de la llengua pròpia. Les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma Ticket-IB.
Tot i que encara no s’ha fet públic el municipi amfitrió, l’entitat ha avançat que l’Acampallengua 2026 vol marcar un abans i un després. Segons ha explicat el portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades, “aquest Acampallengua vol ser una fita en el suport del jovent a la llengua pròpia de Mallorca. Continuarem fent passes endavant pel futur de la nostra llengua i la nostra terra; el 2026 serà un dels anys més ambiciosos de la nostra història”.
Com és habitual, l’Acampallengua d’enguany tindrà com a lema una cita d’una figura rellevant de la literatura catalana. En aquesta edició, la frase escollida és “La llengua és l’ànima d’un país”, de Mercè Rodoreda, una afirmació que connecta llengua, identitat i projecte col·lectiu en un context de creixents amenaces contra els drets lingüístics.
L’Acampallengua es va celebrar per primera vegada a Inca l’any 1997 i, fins al 2012, es va organitzar de manera periòdica. Després d’una dècada d’aturada, el projecte es va recuperar el 2023 a Sa Pobla, amb una edició multitudinària on va actuar Antònia Font. El 2024, a Felanitx, es va assolir un nou rècord amb més de trenta activitats, entre pòdcasts, tornejos esportius, xerrades, ballades populars, glosades i un gran concert central.
De cara al 2026, Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat també que compaginarà l’Acampallengua amb l’organització del Correllengua Agermanat a les Illes Balears, una iniciativa històrica que, per primera vegada, recorrerà tots els Països Catalans seguint el format del Correllengua mallorquí, reforçant així els lligams nacionals i culturals entre els diferents territoris de parla catalana.