El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans

Correllengua 2026
La iniciativa es va presentar de manera simultània a Barcelona, València i Palma el passat 4 de novembre, mostrant la voluntat explícita de construir un projecte compartit al voltant de la llengua catalana i de trobar punts en comú amb l'objectiu de superar les fronteres administratives que comparteixen una mateixa comunitat lingüística i cultural.

29/11/2025 Llengua

El Correllengua Agermanat 2026 ja ha publicat el seu recorregut oficial: 17 etapes, més de 1.500 quilòmetres i un total de més de 80 municipis que simbolitzaran la unitat cultural i lingüística dels Països Catalans. Del 19 d’abril al 5 de maig, la flama recorrerà la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer, amb un tret de sortida a Prada i l’arribada final a la ciutat sardocatalana.

Neix com una proposta ambiciosa que vol superar les fronteres administratives i reivindicar la llengua catalana com un element d’unió entre tots els territoris que la parlen. Inspirat en la Korrika basca i hereu de més de quaranta edicions de Correllengua celebrades en diversos indrets del domini lingüístic, combina:

-una cursa no competitiva amb relleu,

-activitats lúdiques, culturals i populars,

-actes organitzats per entitats locals,

- i la transmissió de mà en mà d’una flama que simbolitza la continuïtat i vitalitat de la llengua.

Al llarg de tot el recorregut, més d’un centenar d’entitats municipals acolliran concerts, tallers, trobades i activitats esportives i comunitàries per reforçar l’ús social del català i visibilitzar la seva unitat.

Recorden que el Correllengua va néixer a Mallorca el 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, i es va estendre ràpidament al País Valencià i Catalunya. Des d’aleshores, centenars de municipis han adaptat aquesta iniciativa a les seves realitats, consolidant un moviment transversal, popular i arrelat al territori.

L’edició agermanada del 2026 vol anar un pas més enllà, impulsant per primera vegada un Correllengua conjunt, coordinat i unitari a escala de tot el domini lingüístic.

Tots els municipis per on passarà el Correllengua Agermanat 2026:

Catalunya Nord 

Prada, Vilafranca i Montlluís (Conflent) i Perpinyà i el Pertús (Rosselló)

Comarques gironines

la Jonquera i Figueres  (Al Empordà);  Girona (Gironès); Santa Coloma de Farners (La Selva)

Àmbit Metropolità

Sant Celoni i Granollers (Vallès Oriental);  Barcelona  (Barcelonès) i Castelldefels (Garraf)

Ponent

Agramunt (Urgell); Linyola (Pla d'Urgell); Lleida (Segrià) i Les Borges Blanques (Garrigues) 

Camp de Tarragona

Espluga de Francolí (Conca de Barberà);  Valls (At Camp); Reus i Cambrils  (Baix Camp)i Tarragona (Tarragonès)

Terres de l’Ebre

l’Ametlla de Mar i Tortosa (Baix Ebre) i Amposta i Alcanar (Montsià)  

Alt Pirineu 

Llívia, Puigcerdà i Bellver (Cerdanya) i la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà (Alt Urgell)

 

Païs Valencià

Vinaròs (Baix Maestrat); les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa i Castelló de la Plana (Plana Alta);  Sagunt (Camp de Morvedre); València (Horta); Sueca (Ribera Baixa);  Gandia  (Safor), Pego i  Pedreguer (Marina Alta);   Altea i la Vila Joiosa (Marina Baixa);  Alacant (Alicantí) i  Elx (Baix Vinalopó)

 

Illes Balears 

Formentera: Far de la Mola, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Eivissa: Sant Josep de sa Talaia i Eivissa

Mallorca: Alcúdia, sa Pobla, Búger, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria, Marratxí i Palma

Menorca: Port de Ciutadella • Ferreries • es Mercadal • Alaior • Maó

Sardenya 

l'Alguer

 



