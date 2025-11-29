El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans

El Correllengua Agermanat 2026 ja ha publicat el seu recorregut oficial: 17 etapes, més de 1.500 quilòmetres i un total de més de 80 municipis que simbolitzaran la unitat cultural i lingüística dels Països Catalans. Del 19 d’abril al 5 de maig, la flama recorrerà la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer, amb un tret de sortida a Prada i l’arribada final a la ciutat sardocatalana.
Neix com una proposta ambiciosa que vol superar les fronteres administratives i reivindicar la llengua catalana com un element d’unió entre tots els territoris que la parlen. Inspirat en la Korrika basca i hereu de més de quaranta edicions de Correllengua celebrades en diversos indrets del domini lingüístic, combina:
-una cursa no competitiva amb relleu,
-activitats lúdiques, culturals i populars,
-actes organitzats per entitats locals,
- i la transmissió de mà en mà d’una flama que simbolitza la continuïtat i vitalitat de la llengua.
Al llarg de tot el recorregut, més d’un centenar d’entitats municipals acolliran concerts, tallers, trobades i activitats esportives i comunitàries per reforçar l’ús social del català i visibilitzar la seva unitat.
Recorden que el Correllengua va néixer a Mallorca el 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, i es va estendre ràpidament al País Valencià i Catalunya. Des d’aleshores, centenars de municipis han adaptat aquesta iniciativa a les seves realitats, consolidant un moviment transversal, popular i arrelat al territori.
L’edició agermanada del 2026 vol anar un pas més enllà, impulsant per primera vegada un Correllengua conjunt, coordinat i unitari a escala de tot el domini lingüístic.
Tots els municipis per on passarà el Correllengua Agermanat 2026:
Catalunya Nord
Prada, Vilafranca i Montlluís (Conflent) i Perpinyà i el Pertús (Rosselló)
Comarques gironines
la Jonquera i Figueres (Al Empordà); Girona (Gironès); Santa Coloma de Farners (La Selva)
Àmbit Metropolità
Sant Celoni i Granollers (Vallès Oriental); Barcelona (Barcelonès) i Castelldefels (Garraf)
Ponent
Agramunt (Urgell); Linyola (Pla d'Urgell); Lleida (Segrià) i Les Borges Blanques (Garrigues)
Camp de Tarragona
Espluga de Francolí (Conca de Barberà); Valls (At Camp); Reus i Cambrils (Baix Camp)i Tarragona (Tarragonès)
Terres de l’Ebre
l’Ametlla de Mar i Tortosa (Baix Ebre) i Amposta i Alcanar (Montsià)
Alt Pirineu
Llívia, Puigcerdà i Bellver (Cerdanya) i la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà (Alt Urgell)
Païs Valencià
Vinaròs (Baix Maestrat); les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa i Castelló de la Plana (Plana Alta); Sagunt (Camp de Morvedre); València (Horta); Sueca (Ribera Baixa); Gandia (Safor), Pego i Pedreguer (Marina Alta); Altea i la Vila Joiosa (Marina Baixa); Alacant (Alicantí) i Elx (Baix Vinalopó)
Illes Balears
Formentera: Far de la Mola, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina
Eivissa: Sant Josep de sa Talaia i Eivissa
Mallorca: Alcúdia, sa Pobla, Búger, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria, Marratxí i Palma
Menorca: Port de Ciutadella • Ferreries • es Mercadal • Alaior • Maó
Sardenya
l'Alguer