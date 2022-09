Català

Torna l'Acampallengua després d'onze anys

Joves de Mallorca per la Llengua ha decidit recuperar l’Acampallengua, una de les activitats més representatives de l’entitat. El primer Acampallengua es va celebrar al 1997, a Inca, i es va organitzar gairebé anualment fins al 2012. Aquell any es va celebrar a Manacor el que fins ara era el darrer Acampallengua.

L’Acampallengua 2023 tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 de maig. Començarà dia 6 dematí i acabarà dia 7, diumenge, després de dinar. L’esdeveniment comptarà amb diverses xerrades d’algunes entitats i amb tallers oberts al públic, que es faran a diversos espais i places del poble. Dissabte vespre hi haurà un gran concert i zona d’acampada per qui vulgui passar-hi la nit.

En els propers mesos anunciarem el poble que acollirà l’Acampallengua, així com els tallers que s’oferiran i els grups que tocaran al concert. Properament donarem més informació sobre les entrades i el marxandatge a les nostres xarxes socials.

L’Acampallengua compta amb el suport del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, així com amb l’ajuda d’algunes entitats privades. A més, Joves per la Llengua farà una crida de voluntaris per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar en l’organització de l’esdeveniment.

Sota l'impuls de Joves de Mallorca per la Llengua, l'Acampallengua havia estat una multitudinària trobada de joves d'arreu del territori que es duia a terme durant un cap de setmana de maig a Mallorca. Combinava xerrades, tallers i manifestacions de cultura popular diverses amb una trobada d'entitats i un gran concert de música en català el vespre del primer dia com a acte principal.

L'objectiu era mobilitzar un gran nombre de persones, de distints orígens socials i culturals, que s'implicaren en la defensa de la llengua i la cultura catalana. Es van fer dotze edicions d'aquest aplec: Inca (1997), Santa Ponça (1998), Alcúdia (2000), Felanitx (2001), Binissalem (2002), Pollença (2004), Porreres (2005), Esporles (2006), Son Servera (2008), Sa Pobla (2009), Campos (2011) i Manacor (2012).