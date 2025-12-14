Dues mobilitzacions a lHospitalet contra la visita de Felipe VI en ple centenari imposat pel PSC-PSOE

L’Hospitalet de Llobregat viurà aquest dilluns una jornada de protesta coincidint amb la visita del rei espanyol Felipe VI, prevista en el marc dels actes institucionals pel centenari de la ciutat. Diverses entitats i col·lectius han denunciat el caràcter polític i profundament anacrònic d’aquesta efemèride i han convocat dues manifestacions per rebutjar tant la presència del monarca com la lectura acrítica que el govern municipal fa del centenari.
La plataforma Centenari: Res a celebrar a més a més de fer un manifest (que es pot signar en aquest enllaç) ha convocat una concentració a les 11.30 h a la cruïlla de l’avinguda de la Primavera amb el carrer de Pedraforca. Mitja hora abans, a les 11.00 h, l’Assemblea de Joves de l’ANC ha citat la ciutadania al mercat de la Florida, a pocs metres de distància, amb l’objectiu de mostrar el rebuig popular a una visita que consideren una provocació.
Felipe VI té previst reunir-se amb l’alcalde, David Quirós, i visitar el centre de transformació digital de la Florida, en un intent de revestir de modernitat i consens una commemoració que, segons les entitats crítiques, neix d’un origen profundament antidemocràtic. El títol de ciutat concedit ara fa cent anys va ser atorgat per la monarquia espanyola en plena dictadura de Primo de Rivera, amb Tomàs Giménez —alcalde nomenat pel règim— al capdavant del consistori.
Des de Centenari: Res a celebrar recorden que aquesta mateixa dictadura va reprimir el moviment obrer, va perseguir la llengua i els símbols nacionals catalans, va liquidar la Mancomunitat i va espoliar l’Hospitalet del territori de la Marina. “Si l’Hospitalet és avui la segona ciutat de Catalunya no és pel favor d’un dictador ni per un títol honorífic buit de contingut, sinó gràcies a l’esforç de la seva gent”, remarquen.
Les entitats consideren inadmissible que l’Ajuntament hagi optat per una celebració festiva que ignora aquest context històric, com ja va quedar palès amb la presència d’una comparsa específica del centenari a la cavalcada de Reis. Lluny d’això, reclamen que el consistori aprofiti l’ocasió per explicar la veritable història de la ciutat, especialment a les noves generacions i a la població nouvinguda: una història de lluita, repressió, treball i supervivència col·lectiva.
En aquest sentit, la visita del rei espanyol és vista com la culminació d’un relat oficial que blanqueja la monarquia i el seu paper històric, i que pretén presentar com a motiu d’orgull una concessió feta per un règim dictatorial. Davant d’això, les entitats i persones signants del manifest del centenari es comprometen a impulsar activitats de reflexió i memòria històrica, i a continuar denunciant qualsevol acte que exalti una efemèride deslligada del seu veritable significat.
És el segon acte monàrquic de l'any a l'Hospitalet de Llobregat (veure vídeo de les protestes del mitjà "Línia"). El passat 3 de febrer (aquell dia també va convocar la protesta l'ANC) durant el Tour del Talent 2025 la FPdGi malauradament va comptar amb la col·laboració d’entitats locals com Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) i Oficina Jove L’H, aquestes organitzacions i el PSC-PSOE van ser (i són) els grans col·laboradors d’aquests esdeveniments.
Aquest dilluns, doncs, l’Hospitalet no només serà escenari d’un acte de botiflerisme col·laboracionista sinó també d’una contestació popular que reivindica que no hi ha res a celebrar quan el que es commemora és fruit de la imposició, l’espoli i la repressió.