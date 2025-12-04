Nova protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) davant la seu de la Generalitat

En previsió del pròxim acte de la FPdGi conjuntament amb càrrecs del PSC a la Generalitat de Girona, el dimecres 10 de desembre a les 17.30 h la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) ha convocat un concentració de protesta i a a mès un comunicat que tot seguit repdroduïm:
"Comunicat Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ( CACGi )
Denunciem a Salvador Illa i al PSC, per fer mal ús i pervertir les dependències de la Generalitat de Catalunya: han obviat expressament i amb traïdoria la publicació d’un acte de la Fundació Princesa de Girona (FPdGI) a l’agenda pública que poden veure tots els treballadors de la Generalitat, on es publiquen tots els actes que es fan a les instal·lacions de la Seu de Girona, i és la tercera vegada que passa:
Acte a les dependències de la Seu de la Generalitat de Girona de la FPdGI, el passat 29 d’abril (acte anul·lat)
Acte de la FPdGI al museu d’art que depèn de la Generalitat, el passat dia 13 d'octubre (publicitat després de la seva realització)
Pròxim acte de la FPdGI conjuntament amb càrrecs del PSC a la Generalitat de Girona, el dimecres 10 de desembre a les 17.30 h.
Temps enrere la FPdGI feia els seus actes en espais privats i amb secretisme per esquivar les nostres protestes. Aquests últims temps, però, coincidint que governa el PSC, es posen a la seva disposició els espais de la Generalitat. Ja és greu en sí que el Sr. Illa faci apologia d’institucions antidemocràtiques amb tics neofranquistes a la mateixa Generalitat, però la gravetat s’incrementa, per la forma opaca i l’absolut secretisme amb el que es fa, de manera que ni els mateixos treballadors d’aquestes instal·lacions en saben res fins que s’ha consumat l'acte.
I és de gravetat extrema perquè estem parlant d'espais públics, pagats per tots nosaltres, i tot acte que s’hi faci ha de ser públic i no amagat d’aquesta manera mesquina i covarda.
Molt més greu, encara, quan l’objecte d’aquesta covarda maniobra, és per negar-nos el dret legítim de protesta. És una nova agressió al país i a la ciutadania. El poble tenim dret a saber si en una instal·lació pública hi ha un acte d'aquestes característiques, perquè és evident que la FPdGI camuflant-ho amb uns premis esportius està fent un acte polític, una pixarada en un intent de marcar territori. Aquesta acció és un atac directe a la democràcia i s’està escapçant el dret fonamental de protesta.
Demanem als mitjans de comunicació que es facin reso d’aquest greuge, també demanem als partits polítics independentistes (CUP, JUNTS i ERC) que parin els peus al Salvador Illa, al Parlament, amb contundència.
La Coordinadora Antimonàrquica (CAGI) convoquem a una concentració de rebuig i protesta, contra l’acte de la FPdGI que conjuntament realitza amb el conseller d’esports Berni Alvarez del PSC, a la Generalitat de Girona a la plaça Pompeu Fabra, el dimecres 10 de desembre a les 17 h"