Veïna del barri dels Molins, la Glòria va estar implicada en la CUP Mataró des dels inicis de l’assemblea. El 2007 es va adherir al manifest de suport a la candidatura de la CUP a les municipals, i va formar part de les llistes a les eleccions del 2011 i del 2015. Sempre que va poder, hi va ser: col·laborant, fent costat, participant en mobilitzacions i mantenint viva la flama de les lluites socials i independentistes a la ciutat.
Dimarts passat va tenir lloc l'acte de comiat al Tanatori de Mataró
Glòria, hem tingut la immensa sort de compartir camí amb tu.
Seguirem mantenint viu el teu exemple i el teu llegat. Que la terra et sigui lleu!