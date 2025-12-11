Llibertat.cat
Portada Opinió El Davantal

En memòria de Glòria Aguilera, companya i referent

Homenatge
Aquest cap de setmana ens ha deixat la companya de la CUP de Mataró, Glòria Aguilera Díaz. Des de la CUP volem expressar el nostre profund agraïment per haver pogut militar i compartir vida i lluita amb persones com la Glòria: una referent admirada que, en els moments més durs de la repressió espanyola, ens va ensenyar què vol dir saber estar, tenir cura i acompanyar les persones represaliades i les seves famílies.

11/12/2025
En moments especialment dolorosos, com la ràtzia de l’operació Garzón del 1992, la Glòria va demostrar una força i una dignitat immenses. El seu fill, Joan Rocamora i Aguilera, en va ser una de les persones represaliades. En Joan, que ens va deixar fa un any i que va ser un dels fundadors d’aquest portal, va patir de primera mà aquella repressió. La manera com la Glòria va afrontar aquell període és avui un llegat d’amor, compromís i resistència.

Veïna del barri dels Molins, la Glòria va estar implicada en la CUP Mataró des dels inicis de l’assemblea. El 2007 es va adherir al manifest de suport a la candidatura de la CUP a les municipals, i va formar part de les llistes a les eleccions del 2011 i del 2015. Sempre que va poder, hi va ser: col·laborant, fent costat, participant en mobilitzacions i mantenint viva la flama de les lluites socials i independentistes a la ciutat.

Dimarts passat va tenir lloc l'acte de comiat al Tanatori de Mataró

Glòria, hem tingut la immensa sort de compartir camí amb tu.
Seguirem mantenint viu el teu exemple i el teu llegat. Que la terra et sigui lleu!

