Festa i reicindicació

Més de set mil persones gaudeixen dels actes de l'Acampallengua a Sa Pobla

Durant el cap de setmana, més de 7.000 persones han participat , ja sigui acampant, assistint als concerts, fent tallers o gaudint de les molt diverses activitats, han participat de l'Acampallengua 2023. Ha estat una festa lúdica i reivindicativa on s'ha gaudit de la millor música d'arreu de la nació.

Durant del concert de dissabte a la nit, Pau Emili Muñoz de Joves de Mallorca per la Llengua va llegir el manifest de l'Acampallengua 2023 on va remarcar "el català és l'eix vertebrador de la nostra terra". El manifest publicat al dBalears, el joves encoratgen a estimar la llengua, "perquè l'estimi i la vulgui defensar perquè qualsevol persona que estigui disposada a defensar la nostra cultura, és un més mallorquí o una mallorquina més". Un manifest que finalitza amb un crida a persevar la llengua, "Ara no mos aturaran, perquè tot i que faci 300 anys que ens volen fer bocins la història encara ens convida siau qui sou mallorquins, visca la llengua i visca la terra!!!".