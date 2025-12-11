Protestes i crítiques a Girona per lacte de la Fundació Princesa de Girona amb presència dIlla

La celebració del lliurament d’un guardó als joves esportistes del 2025 per part de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), aquest dimecres a la seu gironina de la Generalitat, ha tornat a encendre les mobilitzacions i les crítiques contra la institució monàrquica i contra la participació d’alts càrrecs del Govern. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha convocat una protesta davant l’edifici, denunciant tant la presència del president Salvador Illa com la implicació del PSC en un acte que consideren “una operació de blanqueig d’una monarquia corrupta, antidemocràtica i hereva del franquisme”.
L’entitat ja havia protagonitzat accions similars en ocasió d’altres activitats de la Fundación, com la protesta del juliol passat a Sant Martí Vell per la presència dels monarques espanyols en un acte de la Fundació Nando i Elsa Peretti, la protesta a Lloret de Mar al juliol del 2023, a Caldes de Malavella l'estiu del 2022...etc...etc... . En aquesta ocasió, la Coordinadora ha remarcat que “no només plantem cara a la monarquia, sinó també a un govern que en facilita la presència i protegeix una institució profundament allunyada de la realitat catalana”.
La controvèrsia també ha tingut ressò institucional. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem–CUP), ha confirmat que no ha assistit a la cerimònia, alineant-se amb la decisió del plenari municipal, que en el seu moment va vetar la cessió d’espais públics a la FPdGi. En una piulada, ha recordat el discurs del rei Felip VI del 3 d’octubre del 2017, que va qualificar de “punt d’inflexió” en la relació entre la monarquia i una gran part de la societat catalana. “Nosaltres no tenim res a veure amb la monarquia que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per força”, ha insistit.
La CUP de les Comarques Gironines també ha acusat la Generalitat d’“opacitat” per no comunicar fins a última hora la participació del president Illa en l’acte, i considera que dur a terme la cerimònia dins un edifici institucional és “un menyspreu clar a la voluntat popular de Girona”. Segons la formació, la Fundació aprofita estructures públiques per reforçar la imatge d’una institució que, al seu parer, “manté intactes les arrels del centralisme espanyol i de l’herència franquista”.
Enmig de les crítiques, la FPdGi ha desenvolupat l’acte en semiclandestinitat (Illa volia entrar per darrere de l'edifici de la Generalitat per evitar els manifestants antimonàrquics però com que també n'hi havia ha acabat entrant pel davant aprofitant que en aquell moment l'entrada estava sense gent). El guardó dedicat a reconèixer valors entre els joves esportistes com tots els actes de la Fundación ha tornat ha despertar un ampli rebuig polític i ciutadà a la capital gironina.