S’encén la flama de l’Acampallengua 2025 a Felanitx

Els Joves de Mallorca per la Llengua s’han fet una fotografia de família amb tots els voluntaris a les escales de l’església de Felanitx. L’entitat els ha convocat també per començar amb els preparatius per l’Acampallengua. Durant l’horabaixa han penjat cartells pel poble i han pintat les pancartes que decoraran la vila durant el cap de setmana del cinc i sis d’abril. També han elaborat la lona que vestirà la façana de l’església de Sant Miquel a partir de dia primer d’abril.

A falta de dos caps de setmana per a l’esdeveniment, els Joves comencen a enllestir els darrers preparatius. Fan una crida a estar atents a les seves xarxes, explicant que d’ara a l’Acampallengua publicaran imatges i vídeos responent als dubtes més freqüents, i també d’altres en què hi participaran personalitats influents.

A més, el pròxim dissabte 29 de març a les 18:00h, es durà a terme a l’ateneu Es 4 Cantons de Felanitx un acte de presentació de l’Acampallengua 2025, amb parlaments de la coordinadora de Joves de Mallorca per la Llengua, Maria Maians i exmembres de l’entitat que varen participar en edicions anteriors.