La formació denuncia els incompliments de Jordi Viñas i exigeix que la nova alcaldia situï les necessitats de Salt al centre de l’acció municipal.

05/12/2025 Política

L’any 2015, IPS–CUP va facilitar l’entrada de Jordi Viñas a l’alcaldia amb l’objectiu d’obrir una etapa de transformació després de dècades de governs de Convergència i Unió. Aquell pacte, assumit en minoria per totes dues parts, implicava riscos evidents però també una oportunitat per orientar el municipi cap a polítiques d’esquerres. En aquell moment, ERC mostrava voluntat d’aproximar-se als compromisos socials acordats.

El panorama va canviar el 2019, quan ERC va governar amb Junts amb una majoria absoluta que, segons IPS–CUP, va derivar en una pràctica política poc dialogant i en decisions preses sense buscar consensos de ciutat.

El 2023, Viñas va tornar a necessitar els vots d’IPS–CUP per revalidar l’alcaldia. Les dues formacions van acordar treballar conjuntament amb compromisos concrets: implementar un protocol d’accés a l’aigua, reduir els càrrecs de confiança i garantir una comunicació institucional neutral i no partidista. Tot i això, després d’un any i mig de treball compartit, IPS–CUP considera que Viñas ha tornat a incomplir els acords i que ha perdut el rumb polític, alternant aliances i posicionaments en funció de cada moment.

La formació reclama que la futura alcaldessa assumeixi les responsabilitats amb dedicació plena a la ciutat. Recorden que Salt és el segon municipi més gran del Gironès i el més pobre de Catalunya, i que això exigeix una alcaldia dedicada exclusivament al municipi. “O s’està al Parlament o s’està pel poble”, han reiterat en diversos plenaris.

