Quan la llengua corre, el poble camina
Neix el primer Correllengua Agermanat: una flama per a reivindicar la llengua i el territori

L’esdeveniment, que es durà a terme del 19 d’abril al 5 de maig, s’ha presentat de manera conjunta a Palma, València i Barcelona.

04/11/2025 Llengua
El Correllengua Agermanat neix com una iniciativa ambiciosa que vol superar les fronteres administratives per reivindicar la llengua catalana com a element comú de tots els territoris que la comparteixen. La presentació s’ha fet de forma simultània a Barcelona, València i Palma com a mostra de la voluntat de trobar punts en comú entre territoris i promocionar un projecte comú al voltant de la llengua.

Del 19 d’abril al 5 de maig de 2026, la flama del Correllengua recorrerà 17 etapes i més de 1.500 quilòmetres, unint simbòlicament la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer. El tret de sortida serà a Prada i el recorregut passarà per ciutats com Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó o l’Alguer.

El Correllengua Agermanat és una iniciativa cultural i esportiva que vol fomentar l’ús social del català i reivindicar-ne la unitat arreu del domini lingüístic. Inspirat en la Korrika basca i hereu d’una quarantena d’edicions de Correllengua celebrats a diversos territoris de parla catalana, combina una cursa no competitiva amb activitats lúdiques, culturals i populars. La flama es transmetrà de mà en mà a través de municipis, universitats i espais públics.

L’organització de l’esdeveniment compta amb la col·laboració de més d’un centenar d’entitats municipals que, al llarg del recorregut, acolliran concerts, trobades, tallers i activitats esportives i culturals obertes a tota la ciutadania i amb l’objectiu de fomentar la llengua catalana.

El Correllengua va néixer a Mallorca el 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, i es va estendre ràpidament al País Valencià i Catalunya. Des d’aleshores, centenars de municipis han acollit aquesta iniciativa, adaptant-la als seus territoris amb diferents formats.

