Festa i reivindicació

Comença l'Acampallengua a Sa Pobla

Cal recordar que el darrer Acampallengua es va fer a Manacor l'any 2012, en una època ben complicada arran de les polítiques contra el català del Govern de Bauzá.

Aquest cap de setmana, el Joves de Mallorca per la Llengua, l'associació juvenil en defensa del català, celebra dies 6 i 7 de maig una nova edició de l'Acampallengua. L'esdeveniment, a part del concert en què Antònia Font ocupa el cap de cartell, està conformat per un seguit d'activitats que es desenvoluparan a diversos llocs de Sa Pobla durant tot el cap de setmana.

Segons informa dBalears.cat, el matí del dissabte s’organitzaran nombroses activitats esportives i artístiques, alhora que «s’oferiran al centre cultural Sa Congregació tres xerrades successives formatives, que tenen per objectiu contribuir en la formació crítica del jovent assistent a l’Acampallengua i crear un clima propici per a l’aprenentatge i el debat". Els col·loquis versaran sobre ecologisme, sociolingüística i un tercer de sexualitat. Així mateix, a l’horabaixa estan previstes dues taules rodones sobre l’associacionisme juvenil i qüestions socials diverses. Simultàniament, s’oferiran tallers de glosa i de ball de bot.

Durant tot el dissabte s’oferirà als participants i visitants una exposició de material històric de l’entitat, dels Joves de Mallorca per la Llengua, l’organització que va ser fundada el 1994, és a dir que l’any que ve complirà trenta anys. Les primeres campanyes dels Joves a mitjans dels noranta voltaren entorn de la normalització del català en el món comercial, com en la campanya Volem comprar en català, per la qual feren accions de protesta davant diferents grans empreses . També es manifestaren a favor de l'etiquetatge en català, de l'oficialitat del català ala Unió Europea -durant un viatge al Parlament Europeu el 2000-, del cinema en català i, entre moltes d’altres campanyes, editaren postals amb vocabulari bàsic per repartir-los entre els turistes... Des de 2002 a 2008 els Joves organitzaren sis edicions d’un concurs musicals per enganxar el jovent amb la música en català. Així mateix ha organitzat diverses edicions del Rock’n-Llengua, amb la participació de grups importants del panorama musical en català. El primer Correllengua va ser organitzat pels Joves el 1995 i es va repetir el 1996, 1999, 2003, 2007, 2010 i 2013.

L’èxit de participació animà alters entitats de país a organitzar-lo a diferents indrets dels Països Catalans. L’Acampallengua sorgí amb la idea de ser una trobada multitudinària de joves per implicar-los en la defensa de la llengua i la cultura catalana. S’han organitzat les edicions de 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 i 2012.

Durant l’Acampallengua d’enguany també s’oferirà la «fira d’entitats, a fi que diverses organitzacions de l’illa que desenvolupen tasques de promoció cultural o acció social puguin publicitar-se i explicar la seva obra».

El diumenge serà destinat a activitats infantils, se celebrarà un torneig de truc, s’oferirà als assistents una xerrada sobre drets lingüístics i, posteriorment, tendrà lloc l’acte d’entrega de premis del certamen literari que anualment convoca l’entitat per la diada de Sant Jordi, amb lectura de les obres guardonades i un breu recital poètic.

També el diumenge es farà undinar popular i, després icom acte de cloenda de l’Acampallengua, està prevista una ballada popular.