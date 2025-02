Català

Joves de Mallorca per la Llengua anuncia el cartell complet de l’Acampallengua 2025

Joves de Mallorca per la Llengua ja va anunciar el passat 14 de desembre a la Nit de la Cultura la celebració de la catorzena edició de l’Acampallengua, el cap de setmana del 5 i 6 d’abril. Avui, en una roda de premsa conjunta amb l’Ajuntamentde Felanitx, s’ha anunciat el cartell complet, amb tots els artistes que participaran en el concert i més d’una trentena d’activitats.

El concert d’enguany comptarà amb un cartell excepcional amb les actuacions d’artistes d’arreu dels Països Catalans: Pitxorines, Maria Hein, O-Erra, La Fúmiga, Pep de la Tona i Fades. La música cent per cent en català tornarà a ser la protagonista en aquesta nit que promet ser inoblidable.

L’Acampallengua no és només un concert, sinó una experiència cultural completa que combina concerts amb més de trenta activitats, entre les quals destaquen activitats lúdiques, concursos i xerrades sobre temes com l’ús del català, el turisme i l’ecologisme. També hi haurà una forta presència de cultura popular amb glosades, ball de bot, castellers... així com pòdcasts en directe amb creadors de contingut destacats del panorama català.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la cultura en català, l’Acampallengua mantindrà preus populars i oferirà diverses opcions d’entrada. L’organització destaca la importància d’un espai d’oci en català accessible per a tothom. El coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades, ha mencionat la importància de l’Acampallengua com un espai en què nombroses entitats i voluntaris treballen junts per a aconseguir un futur i una vida plenament en català: "L’Acampallengua és molt més que un concert. És el lloc on viure la Mallorca que desitjam, una mostra del jovent compromès amb la llengua i la cultura pròpies, capaç de lluitar pel que creu, que sap quines són les seves arrels i les projecta cap al futur i vol una vida plenament en català."