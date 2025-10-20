El País Valencià es retroba al Puig per dir Som i decidim

Aquest darrer diumenge d'octubre, 26 d’octubre, la Muntanyeta de la Patà, al terme del Puig (Horta Nord), acollirà una nova edició de l’Aplec del Puig, la tradicional trobada del valencianisme sobiranista que se celebra des de fa més de mig segle. Després de la suspensió de l’any passat, l’Aplec recupera el seu esperit combatiu i festiu sota la convocatòria de diverses entitats que reclamen “més sobirania popular per decidir el futur del País Valencià”.
La cita està organitzada per Decidim–Plataforma pel Dret a Decidir, ERPV, ACPV, Bloc i País, BEA, Intersindical Valenciana, Escola Valenciana, Poble Lliure, Jovent d’ERPV, Joves ACPV i la Societat Coral El Micalet. Les entitats convocants subratllen que enguany l’Aplec vol posar el focus en quatre eixos que consideren essencials: “llengua, territori, poble i desenvolupament”.
En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que “la gestió criminal de la DANA ha fet encara més visible la dependència i el menyspreu institucional que pateix el País Valencià”. Denuncien que es tracta “d’un territori explotat econòmicament, menystingut institucionalment i invisibilitzat mediàticament”, i que la manca de sobirania “ens fa més vulnerables davant de cada crisi, siga climàtica, econòmica o social”.
“És l’hora d’organitzar-nos i mobilitzar-nos —assenyalen— per fer entendre a la majoria dels valencians que només amb sobirania popular podrem defensar la nostra terra, cuidar la nostra gent i decidir el nostre futur”.
La jornada, que començarà a les deu del matí, comptarà amb parlaments de representants de les entitats convocants, una fireta amb col·lectius, llibres, música i cultura popular, i vol ser, en paraules dels organitzadors, “un espai per retrobar amigues i companys i per reconnectar amb la força col·lectiva que ha mantingut viu el país al llarg de generacions”.
Una cita amb història
L’Aplec del Puig és una de les trobades més antigues del moviment valencianista. Les seves arrels es remunten al 1915, i des dels anys seixanta s’ha celebrat de manera pràcticament ininterrompuda, fins i tot en plena dictadura franquista, quan la Guàrdia Civil envoltava la Muntanyeta per impedir-ne l’accés.
Només s’ha deixat de fer en dues ocasions en les últimes dècades: el 2020, per la pandèmia, i el 2024, arran de la crisi interna d’ERPV. Tot i això, l’Aplec s’ha mantingut com un símbol de resistència i de continuïtat, essent la trobada més veterana de caràcter sobiranista dels Països Catalans.
El 2015, després que el PSAN va renunciar a continuar-ne l’organització, un grup de militants de l’esquerra independentista va garantir-ne la continuïtat de manera espontània. Des d’aleshores, diferents entitats hi han anat aportant esforços per mantenir viu aquest espai de reivindicació i germanor.
Enguany, l’Aplec del Puig torna amb la voluntat de reafirmar el compromís amb la llengua, el territori i la sobirania del poble valencià —una cita per a la memòria i per al futur.