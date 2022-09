espionatge

Espanya reconeix les infiltracions al moviment independentisme per considerar-lo terrorista

El Ministeri de l’Interior ha admès i justificat les “infiltracions il·legals” al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i a Jovent Republicà. Ho ha fet en resposta al contenciós administratiu presentat per Òmnium davant l’Audiència Nacional a finals de juliol. La justificació del govern espanyol passa per vincular directament el moviment independentista amb el terrorisme.

Pel que a les tècniques operatives utilitzades per a les infiltracions, el ministeri esmenta les previstes en l’anomenada “estratègia contra el terrorisme” i “estratègia de seguretat”, concretament l’eix que fa referència a “la lluita contra el terrorisme i la radicalització violenta”.

EL SEPC i Alerta Solidària denuncien la resposta del Ministeri espanyol com una declaració de guerra oficial contra l'independentisme català. Per aquestes organitzacions hi ha dues possibilitats: "o bé rendir.nos i resignar-nos a un futur de precarietat i desaparició de tot vestigi de catalanitat, o bé ressituar-nos en l'organització popular, base i ample, industructible i única potencialment prou forta per vèncer l'Estat que ens empresona i ens vol extingides".

Per la seva banda, el president de l’entitat, Xavier Antich, denuncia que aquestes pràctiques per part del Ministeri de Fernando Grande Marlaska suposen una clara vulneració dels drets fonamentals emmarcada en la “causa general” contra l’independentisme, on l’Estat actua amb total impunitat i al marge de la llei per reprimir-lo. “Hi ha una estratègia d’estat per vincular l’independentisme al terrorisme”, assegura Antich, “l’estat s’inventa una falsa violència perquè és incapaç d’afrontar democràticament el conflicte polític català, i aplica mesures pròpies de la lluita antiterrorista contra un moviment democràtic i pacífic com és l’independentisme”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Amb el <a href="https://twitter.com/SEPC_nacional?ref_src=twsrc%5Etfw">@SEPC_nacional</a> plantem cara a l'Estat i seguim decidides a lluitar per la llibertat ✊🏽<br><br>⏩ Cap promesa de diàleg té cap credibilitat.<br>⏩ Aquesta Diada, mobilitza't amb l'Esquerra Independentista.<br>⏩ Organitzem-nos fins a vèncer!!! <a href="https://t.co/vdQ0FzegOO">https://t.co/vdQ0FzegOO</a> <a href="https://t.co/CrZc3qvYfP">pic.twitter.com/CrZc3qvYfP</a></p>— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) <a href="https://twitter.com/AlertaSolidaria/status/1566687102229684228?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">L'Estat monàrquic espanyol seguirà infiltrant agents mentre seguim sent un moviment de ruptura amb aspiracions de llibertat i justícia per a tothom, som independentistes i cal assumir les conseqüències.</p>— Guillem Fuster (@fuster_guillem) <a href="https://twitter.com/fuster_guillem/status/1566696118431453185?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">📻<a href="https://twitter.com/XavierAntich?ref_src=twsrc%5Etfw">@XavierAntich</a> sobre la Diada: "el que ens toca és sortir al carrer, com hem fet sempre, mobilitzar-nos i pressionar amb el màxim respecte partits i institucions perquè escoltin la veu de la ciutadania" <a href="https://t.co/T58XHOYjNN">pic.twitter.com/T58XHOYjNN</a></p>— Òmnium Cultural (@omnium) <a href="https://twitter.com/omnium/status/1566762757172625412?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>