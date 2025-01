Talps policials

Arran assenyala amb pintura la Comissaria de la Policia Nacional Espanyola de Maó on treballa un dels infiltrats als moviments populars

Amb aquesta acció, Arran volen deixar ben clar que "els infiltrats no viuran amb tranquil·litat i impunitat als Països Catalans per part nostra. També, denuncien:

-La retallada als drets i llibertats polítiques que suposa infiltrar agents de la policia nacional espanyola als moviments socials i organitzacions de l’Esquerra Independentista, que només persegueix l’objectiu de perseguir i controlar la dissidència política. Això, de facto, suposa perseguir ideologies polítiques, malgrat el Ministre d’Interior Grande Marlaska ho negui.

-Que el Ministre d’Interior Grande Marlaska és un torturador, i que no ens extranya que no hagi condemnat les infiltracions, ja que és normal que un torturador no vegi tortures quan hi ha. Volem destacar que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat onze cops a l’Estat español per no haver investigat denuncies de tortures, i en set de les onze ocasions el jutge assenyalat era Grande Marlaska.

- Que Espanya és un estat antidemocràtic i que les 4 infiltracions destapades es van donar amb la socialdemocràcia de PSOE i Podemos al govern espanyol

- Que actualment el govern espanyol en comptes de condemnar les infiltracions, s’ha mantingut en silenci, demostrant un cop més la farsa darrere el progressisme del que es disfressen. A més, als infiltrats, se’ls reconeix socialment com a herois, com ha destapat la Revista Posidònia

?? Atacam la Comissaria de Policia Nacional de Maó, on treballa l'infiltrat I.J.E.G.



Sota la identitat falsa de "Marc Hernàndez Pons" es va infiltrar durant dos anys al @SEPC_nacional. I.J.E.G., no dormiràs tranquil. pic.twitter.com/PCc9qeElX0 — Arran (@Arran_jovent) January 16, 2025