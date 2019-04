talp

La CUP demana la compareixença de Grande-Marlaska al Parlament per aclarir l’intent d’infiltració a la direcció de la formació

La CUP Crida Constituent ha registrat aquest matí una petició de compareixença a la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per a Fernando Grande-Marlaska i Juan Ignacio Zoido. La CUP-CC exigeix al govern de l’Estat espanyol i a l’actual i a l’anterior ministre d’Interior explicacions sobre l’operatiu policial orquestrat per la Brigada d’Informació del Cos Nacional de Policia, que tenia com a objectiu captar informadors que s’infiltressin a la formació amb la finalitat d’obtenir informació sobre l’organització del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

El cas, destapat avui per La Directa, torna a posar de manifest les sistemàtiques operacions dutes a terme per la CNP dirigides a monitoritzar, perseguir i fer seguiment dels moviments socials a Catalunya. El mateix mitjà ja va destapar el cas Estat Infiltrat, on l’agent ‘Jordi’ va intentar captar un activista del barri de Gràcia de Barcelona com a confident.