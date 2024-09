Talp policial

Revelen la identitat d'una nova infiltració policial als moviments populars de Madrid

Una investigació d'El Salto, en col·laboració amb la Directa, confirma que la dona coneguda com “Marta de Aranjuez” i activista de Madres contra la Represión en realitat és Maria Ángeles G. A., una agent del Cos Nacional de Policia espanyola llicenciada a la promoció de l’any 1985.

La seva identitat com a agent encoberta ha quedat acreditada amb una investigació realitzada per El Salto en col·laboració amb antics militants del col·lectiu Districte 14 i amb el mitjà de comunicació català La Directa. A través de diferents indagacions, s'ha aconseguit obtenir els documents que proven la veritable identitat de Marta i la seva carrera com a funcionària del cos policial. A diferència d'altres infiltrats anteriors, María Ángeles GA continua mantenint actiu el telèfon que utilitzava com a Marta. Després de ser preguntada per aquest mitjà si confirma la informació que l'assenyala com a agent encoberta, en una conversa via Whatsapp, María Ángeles ha respost que “ja no m'afecta res, no tinc cap intenció de fer una declaració i no confirmo res”.

El Salto ha pogut certificar que acumulava una llarga trajectòria encoberta a diferents espais polítics de Madrid, que van des d'experiències autogestionades com el Centre Social El Laboratori, fins a col·lectius de suport a presos dels GRAPO i del PCE(r), bascos, passant per la Coordinadora Antifeixista i diferents espais antirepressius.