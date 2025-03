Repressió

Nou cas d'infiltracions policials espanyols en moviments independentistes a Barcelona

Aquest matí La Directa ha destapat el desè cas d’infiltració policial en espais socials i polítics de l'estat espanyol, el cinquè als Països Catalans. Aquesta vegada, l’agent infiltrada ha afectat a un gran nombre de moviments, ONGD i espais socials i polítics, concretament a la Comunitat Palestina de Catalunya, la Coalició Prou Complicitat amb Israel, l’Institut Novact de No-violència, Endavant OSAN i el Casal Popular 3 Voltes Rebel de Nou Barris.

Representats de les organitzacions afectades han fet declaracions en una roda de premsa celebrada aquest matí a la Plaça del Rei de Barcelona. La roda de premsa ha començat amb la lectura del manifest col·lectiu "Davant la repressió, ens trobaran organitzades".

Seguidament, la Natàlia Abu-Sharar de la Comunitat Palestina de Catalunya comença dient que "Davant d’això els diem que tot i que vulguin utilitzar la identitat en contra nostra, els recordem que la lluita palestina és una lluita política i social i no pas identitària." després ha afegit: “És una vergonya que en comptes de fer tot el possible per aturar un genocidi, l’ocupació, la colonització i l’apartheid, l’Estat mantingui la complicitat i s’infiltri en el moviment de solidaritat amb Palestina. Ens voleu mortes i humiliades, massacrades sota la runa de les nostres pròpies cases, però continuarem en peus, perquè ensenyem vida i resistència.”

La Melani del Casal Popular 3 Voltes Rebel ha explicat que "les clavegueres de l’Estat són estructurals i intrínseques d’aquest sistema tardofranquista, i que aquestes pràctiques son un tipus de violència repressiva que podria tipificar-se de tortura, i que ens afecta personal i col·lectivament”, també denuncia la impunitat amb la que s’han donat aquestes pràctiques i celebren que és gràcies als aprenentatges col·lectius, l’organització i les eines compartides que s’ha pogut destapar aquesta farsa. Conclou que convertiran aquest atac i vulneració de drets en autoorganització i lluita, i convoquen una assemblea oberta el dijous 6 a les 19h al Casal Popular 3 Voltes Rebel.

En Luca Gervasoni de l'Institut Novact de No-violència ha destacat que aquesta operació “promou eines per la criminalització de moviments socials i polítics, limitant així la capacitat d’organitzar-se, vulnerant el dret a la llibertat d’associació i generant un marc d’incertesa i inseguretat per a totes les persones que volen participar activament en organitzacions socials”. Reforça que cal exigir que es desenvolupin mecanismes efectius de control policial i de transparència de les forces i cossos de seguretat a l’estat. En Luca denuncia que “la llei franquista de Secrets Oficials no pot seguir emparant el secretisme d’operacions que afecten de ple a drets fonamentals de la ciutadania.”

La Clara Sànchez d'Endavant OSAN ha remarcat "que l'estat, tingui al govern el PP o el PSOE, no dubta mai a fer ús de la violència per reprimir els drets de totes”, tant a través de la força en moments puntuals com a través d'escoltes, seguiments i infiltracions per desarticular els moviments populars i combatius. Recorda que no és el primer cas d’infiltració que s’ha destapat dins l’Esquerra Independentista i adverteix que probablement tampoc no sigui l'últim. Conclou que “l’estat espanyol no és ni serà democràtic si no se'n desmunten els seus fonaments, entre ells, la intocable unitat d'Espanya que impossibilita l'autodeterminació del poble català” i que tot això només fa que “reafirmar-nos en seguir lluitant per uns Països Catalans lliures, socialistes i feministes.”

Finalment, ha conclós Alys Samson de la Coalició Prou Complicitat amb Israel explicant que "La infiltració de la Belén és un clar exemple de les complicitats dels estats amb Israel, que no pot cometre tots aquests crims sol, sinó que són els estats dels països del Nord Global qui permeten que es mantingui el seu sistema d’opressió i impunitat. El que hauria de fer és aplicar un embargament d'armes a Israel i posar fi a totes les relacions." després ha afegit “Però ens mantenim fermes: no ens han aturat i us assegurem avui aquí que no ens aturaran. El millor exemple és que, malgrat la infiltració de la Belén, quatre anys després que ella marxés hem aconseguit sostenir un any i mig de mobilització massiva al carrer contra el genocidi a Palestina.”

Els col·lectius i les persones afectades per aquesta infiltració denunciem que l’ús d’aquestes pràctiques il·legals i repressives posen en evidència la criminalització i la persecució d’aquelles que des d’una gran varietat d’espais, lluitem per defensar la vida, els drets, la justícia social i la llibertat dels pobles.