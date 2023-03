Talp

El Govern espanyol reconeix que els policies infiltrats en moviments populars són “agents d'intel·ligència”

Ahir al matí, elDiario.es i també el setmanari la "Directa" es feien ressò de l''escrit indica que la Comissaria General d'Informació va sol·licitar una autorització administrativa. Tot i això, l'expedient està “declarat secret” i a l'empara de la Llei de Secrets Oficials, la norma polèmica d'origen franquista. En aquest escrit, responien al senador de Compromís, Carles Mulet on es deia que els tres policies nacionals espanyols que es van infiltrar en moviments populars a Barcelona i València són “agents d'intel·ligència”.

Per la seva banda, la "Directa" també es feia ressò a la resposta de la bateria dels grups parlamentaris de la CUP, EH Bildu, Unides Podem, Junts, ERC i de l’Esquerra Confederal (Compromís, Més per Mallorca, Mas Madrid i Geroa Bai) deu dies abans on Fernando Grande-Marlaska reconeixia de manera implícita la veracitat de les informacions publicades per la "Directa" i aporta alguns detalls de com funciona la maquinària d’espionatge sense cobertura judicial.

A més, les dues respostes oficials dirigides detallen que tot allò relacionat amb les infiltracions “queda recollit en un expedient que està declarat ‘secret’, a l’empara dels Acords del Consell de Ministres del 28 de novembre de 1986 i, amb data posterior, l’Acord del Consell de Ministres de 16 de febrer de 1996, per la qual cosa es classifiquen determinats afers i matèries en conformitat a la Llei de Secrets Oficials”. A diferència de l’agent encobert, el que el Ministeri de l’Interior anomena “agent d’intel·ligència” hauria funcionat a l’Estat espanyol des de fa 37 anys i sota les ordres del Cos Nacional de Policia espanyola sense cap mena de supervisió ni control judicial.