Infiltració

S’aprova la compareixença de Zoido i Grande-Marlaska al Parlament per informar sobre l’intent d’infiltració a la CUP

La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya va aprovar ahir la compareixença de Juan Ignació Zoido Álvarez, ex ministre de l’Interior, i de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre de l’Interior, perquè informin sobre la presumpta oferta d’infiltració a la CUP per part de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional Espanyola a un simpatitzant per obtenir dades sobre el Referèndum de l’1 d’octubre, tal i com va publicar en exclusiva el mitjà de comunicació La Directa.

La sol·licitud de compareixença va ser proposada pel subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent i va ser aprovada amb els vots a favor de la CUP-CC, CatECP, JxCat i ERC.