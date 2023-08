Impunitat policial

Protesta a Palma contra els talps de l'Estat espanyol al si dels moviments populars dels Països Catalans

Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la Delegació del Govern espanyol a Palma per manifestar el seu rebuig a l'espionatge d'Estat espanyol col·locant talps al si de les organitzacions del moviment popular d'arreu dels Països Catalans, «Rebutjam la infiltració de na Maria i els seus companys. Aquesta pràctica policial no té altre nom que el de tortura! Fora les forces d'ocupació dels Països Catalans!».

El portaveu de l'Esquerra Independentista de Mallorca, Pere Joan March, ha volgut evidenciar la «responsabilitat política» de Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior d'Espanya, així com del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la seva sucursal a les Illes Balears, el PSIB, i ha remarcat que «actuacions repressives com aquestes no poden quedan impunes», segons recull dBalears.

La mobilització ha comptat amb el suport de més d'una vintena d'entitats dels moviments socials i populars mallorquins, sindicats, mitjans de comunicació i associacions que destaquen la importància de «denunciar la infiltració com a pràctica contrària als drets humans».

Entre crits de “fora les forces d’ocupació” i “l’únic terrorista, l’estat capitalista”, s’ha llegit el manifest signat per les entitats, en què es denuncia “la pràctica repressiva i de vulneració dels drets humans” que han significat les infiltracions dels policies espanyols i en què també s’expressa la preocupació per la distribució i la coincidència dels agents infiltrats –tots de la mateixa promoció–, fet que, consideren, respon a una “estratègia coordinada”.