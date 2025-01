Talps

La CUP demana crear de nou la comissió d’investigació sobre la infiltració de cossos de l’Estat en moviments socials i polítics

La CUP-Defensem la Terra inicia una roda de relacions amb els grups parlamentaris per crear de nou la comissió d'investigació sobre la infiltració de policies dels cossos de l'Estat en moviments socials i polítics. Es tracta d’una comissió constituïda la legislatura passada a petició de la CUP, ERC, JxCat i ECP, i presidida per Mar Ampurdanès de la CUP-NCG, que malauradament va decaure amb el final de la legislatura sense haver conclòs els seus objectius.

Després de l’emissió del documental Infiltrats a 3Cat i de la coneixença de noves informacions sobre els errors que van cometre els quatre agents del Cos Nacional de Policia infiltrats, la CUP considera que cal reprendre la feina que va quedar a mitges i tornar a crear la comissió. L’objectiu d’aquesta demanda és, segons l’organització, tenir accés a tota la informació sobre els casos d’infiltració, però també generar elsmecanismes necessaris per garantir el reconeixement, la reparació i la no repetició dels fets. En aquesta línia, la CUP ha apuntat tres mesures que es podrien prendre per procurar evitar la repetició de fets d’aquestes característiques: generar mecanismes de control independent; regular la figura de l’agent encobert i prohibir l’espionatge polític; i eliminar les identificacions preventives en manifestacions.