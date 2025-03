escola nord-catalana

Manifestació a Perpinyà en suport de la Bressola

El dissabte 15 de març a Perpinyà, l’Associació La Bressola, a punt de celebrar 50 anys d’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord, sortirà al carrer per manifestar-se i exigir al Departament i a la Regió un suport digne davant la greu situació econòmica que pateix el projecte.

La Bressola té menester del suport de tothom per reivindicar la seua continuïtat i demanar més recursos a les administracions nord-catalanes per garantir el futur de les escoles catalanes de la Catalunya del Nord. L’hora de convocatòria de l’acte és a les 10h30 del matí a la plaça de Catalunya de Perpinyà i a partir d’aqueix punt s’iniciarà una marxa fins a les portes del Castellet, on se llegirà un manifest.

L’Associació convida a tots els particulars i entitats a adherir-se al manifest, que es troba disponible al següent lligam, per fer constar llur suport a La Bressola i al futur del català a la Catalunya del Nord.

Per la manifestació, La Bressola posa a disposició de tothom a través de les xarxes socials el cartell i el lema de la manifestació per tal d’imprimir-los des de casa: “Bressola viva, llengua viva: suport institucional ara mateix”. També se demana que els participants vesteixin amb samarretes de Bressola o amb color vius i alegres. A més, hi haurà un punt de venda de samarretes abans de la manifestació. L’objectiu és convertir la manifestació en un acte festiu i reivindicatiu en defensa de La Bressola i l’ensenyament del català i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord.

La Bressola reclama un suport del 5% per part del Departament i la Regió

L’Associació La Bressola reclama que les subvencions del Departament i la Regió siguin, com a mínim, d’un 5% del pressupost global de La Bressola (4,5 milions d’euros). Actualment, el suport del Departament i de la Regió representen un 1,1% i un 2,6%, respectivament. En la roda de premsa del passat 14 de gener, La Bressola va donar un termini de 50 dies a les dues institucions nord-catalanes perquè prenguessin decisions polítiques. Un cop exhaurit el marge, i sense mesures concretes, La Bressola convoca la manifestació per aquest dissabte 15 de març.

En vista de les circumstàncies en què nos trapem, corn a secci6 sindical de SUD educaci6 66 a les escales de La Bressola, corn a membres de la representaci6 del persona! al CSE de La Bressola i corn a delegat sindical de SUD educaci6 66 a La Bressola nos agradaria comunicar que:

El pràxim dissabte 15 de març nos manifestarem a Perpinyà, seguint la crida feta per l'Associaci6 d'escales La Bressola, per reivindicar els nostres drets lingüfstics i laborals.

Comunicat de la Secció sindical de SUD educació 66

En aqueixa manifestaci6 demanarem a les institucions publiques de Catalunya Nord de:

1. Portar el seu suport institucional fins a les darreres conseqüències. Si en el seu dia se va fer l'aposta per obrir escales i col·legis immersius en català, gestionades per l'Associaci6 La Bressola, s'han d'acompanyar amb les accions i recursos oportuns, tant les obertures corn el manteniment d'aqueixos establiments.

2. Vetllar per les condicions de treball. Corn que és qüesti6 d'interès public el manteniment dels nostres llocs i condicions de treball, cal que controleu també el compliment del cadi del treball i les condicions socials i sanitàries necessàries per al desenvolupament de la nostra feina.

3. Desenvolupar els acords i compromisos sobre la llengua catalana. Uns acords que ja s6n fets i tancats perà que mai no s'han desenvolupat, per tal d'estendre l'ensenyament del català a TOTA CATALUNYA NORD. A més de donar suport explfcit i material a les entitats que ja treballen per la recuperaci6 i normalitzaci6 de la llengua catalana al nostre pafs.

-Els nostres drets lingüfstics i laborals no s6n una mercaderia!

-Els treballadors i treballadores de La Bressola no podem patir per les nostres condicions de treball o que els nostres salaris depenguin d'una discussi6 polftica a la quai ni hi podem participar!

-Treballar en català a Catalunya Nord no hauria de ser tan complicat. Volem mesures reals per al desenvolupament de la nostra llengua al m6n laboral!

Continuarem lluitant per fer complir els nostres drets laborals i lingüfstics, corn ho portem fent des de fa tants anys.

Campanya de donatius

Des de fa unes setmanes, l’Associació ha engegat una campanya de donatius dirigida a la societat civil i empresarial de Catalunya Sud i Catalunya Nord per salvar La Bressola i salvar la llengua. Els donatius se poden fer a través dels següents lligams:

Vius a la Catalunya Sud? Ajuda’ns amb la teva donació!

Vius a la Catalunya Nord? Ajuda’ns amb la teva donació!