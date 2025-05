Medi ambient

GETE-Ecologistes en Acció amb el del veïnat afectat per l’activitat de l’empresa KRONOSPAN TORTOSA

GETE-Ecologistes en Acció es va sumar a la concentració del veïnat afectat per l’activitat de l’empresa KRONOSPAN TORTOSA davant l’Ajuntament de l’Aldea aquest divendres dia 2 de maig.

L'entitat ecologista ha reclamat en un comunicat, "un cop més a les administracions implicades en el control de l’activitat i els límits paramètrics establerts en l’Autorització de funcionament, un control estricte dels mateixos per tal d’assegurar la legalitat ambiental i la salut i el medi ambient en la zona afectada"

També apunta "que d’ençà que aquesta empresa va iniciar la seva activitat productiva i molt més intensament en els darrers 10 mesos, les persones que viuen en un radi de més de 7 km de la fàbrica han de suportar un soroll permanent de la maquinària que en continu, les 24 hores del dia, emet un brunzit agut i penetrant que els impedeix fins i tot tenir un descans adequat".

Continua dient el comunicat que "aquesta empresa es dedica a la producció i exportació de plafons de fusta conglomerada utilitzant, segons informen, fusta procedent de les deixalleries. En el procés els taulells d’aglomerat de partícules de fusta són recoberts amb paper decoratiu impregnat de resines d’urea/formaldehid, melanina/formaldehid i fenòliques. Respecte a les emissions durant el procediment s’emeten contaminants atmosfèrics com partícules, compostos orgànics volàtils (COVT), formaldehid, NOx, Cadmi, Mercuri i altres altament perillós per a la salut de les persones. De fet, el núvol de contaminació s’estén a més de 2 km de distància fins al punt que el veïnat ha de confinar-se, molts cops a casa, amb mascaretes de protecció".

Puntualitza que "per part d’aquests motius, i per la manca de compliment de les condicions establertes en l’autorització ambiental emesa per l’administració competent, la fàbrica gestionada per aquesta mateixa empresa a Burgos va ser denunciada per Ecologistas en Acción, va ser sancionada econòmicament i obligada a complir els límits d’emissions que molt possiblement, a la vista del que exposa el veïnat, aquí tampoc es compleixen".

La necessitat de control de les emissions resultants de l’activitat d’aquesta empresa, va ser exposada a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per part d’Ecologistes en Acció, aquest passat dia 7 d’abril en el decurs d’una reunió a la Conselleria per tal de posar, pel damunt de tot, la salut de les persones que viuen prop de la instal·lació. I també per a la salvaguarda de la Reserva de la Biosfera d’aquest territori.