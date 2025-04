ANTIMONÀRQUICS

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines denuncia la col·laboració de l’Institut Santiago Sobrequés amb la Fundación Princesa de Girona

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG) rebutja la participació d’alumnes de Batxillerat artístic de l’Institut Santiago Sobrequés de Girona en l’acte organitzat per la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), previst per avui 29 d’abril a les 16h a l’auditori Josep Irla de la Generalitat (plaça Pompeu Fabra). La CACG ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

"Ens sembla especialment greu que un centre públic, i concretament una direcció educativa que hauria de fomentar l’esperit crític i el pensament lliure, porti el seu alumnat a un acte de propaganda monàrquica disfressat de xerrada artística. Aquest tipus d’activitats no tenen res a veure amb la formació artística ni amb els valors democràtics, sinó que busquen blanquejar una institució anacrònica, imposada i aliena al poble català.

Denunciem que, mentre la direcció de l’institut col·labora amb la Fundació Princesa de Girona, ignora fets essencials de la nostra memòria col·lectiva i artística. Al mateix auditori Josep Irla on tindrà lloc l’acte, hi ha la pintura El gran dia de Girona, de Ramon Martí Alsina, una obra que falsifica la història mostrant una bandera espanyola que no correspon a l’època del setge de 1809. En lloc d’organitzar visites acrítiques a aquest espai, potser el que hauria de fer l’Institut Santiago Sobrequés és promoure debats i activitats que posin en qüestió aquesta manipulació històrica, especialment des d’un batxillerat artístic que hauria de formar ciutadans amb consciència cultural i política.

En aquest sentit, recordem que el 30 d’abril de 1640, a Santa Coloma de Farners, va esclatar una revolta popular contra l’opressió monàrquica amb l’ajusticiament de l’aguatzir reial Miquel de Monrodon. Aquest episodi, sovint oblidat, és un símbol de resistència i dignitat col·lectiva que hauria de formar part del currículum de qualsevol institució educativa arrelada al territori i compromesa amb la veritat històrica.

Des de la Coordinadora, fem una crida a la comunitat educativa del Sobrequés, especialment al seu professorat d’arts, a replantejar-se quin tipus d’activitats avalen i quin relat cultural contribueixen a perpetuar. Ensenyar art també és ensenyar a pensar, a qüestionar, a resistir.

Finalment, convidem la ciutadania a participar en la concentració de protesta contra aquest acte el proper dimarts 29 d’abril a les 15.30 h davant l’auditori Josep Irla. És hora de dir prou a la instrumentalització cultural al servei de la monarquia, i de defensar una cultura crítica, republicana i arrelada a la nostra memòria històrica.

Girona, 25 d’abril de 2025

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines"